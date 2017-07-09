الجمارك: نتبنى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل التجارة بتصديق مجلس النواب على انضمام مصر للاتفاقية، ونحاول الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، والمعروفة باسم برنامج “ميركاتور” من أجل زيادة الاستفادة المثلى من المساعدة الفنية.

وأكد عبدالعزيز عقب عودته من بروكسل لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات لجنة السياسات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية ، أن جدول أعمال المؤتمر شمل مناقشة ملف المبادرة الأمنية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية حاليا لمواجهة الإرهاب والتهريب والغش التجاري، بالإضافة إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماعات إلى أهمية تنسيق الحدود والتبادل الفعّال والآمن للمعلومات ومناقشة تطورات الإستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الأمن، والمبادرات الخاصة بتطوير آليات الرقابة ومكافحة تهريب المتفجرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب، وتأكيد أهمية نشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأكد عبدالعزيز أن الجمارك المصرية تقوم بالتنسيق الدائم مع كافة الجهات الامنية بالدولة لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية واتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب إدارات مكافحة التهرب الجمركى وعلى الأخص بالمنافذ الحدودية لمكافحة وضبط عمليات التهريب.

وأوضح عبدالعزيز أن مصلحة الجمارك بدأت أيضا فى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود حيث تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية إسترشادية تستند الى عدة مصادر متنوعة والربط الإلكترونى مع بعض الجهات مثــل (هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – البنك المركزى المصرى- مصلحة الضرائب – وزارة النقل) بهدف تجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين والعمل على التبادل الالكترونى للمستندات.

كما تم استعراض ما قامت به مصلحة الجمارك المصرية من جهود وإنجازات خلال الفترة الاخيرة فى مجال مكافحة التهريب ومحاربة الفساد عن طريق تفعيل دور الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون الادارى المتبادل مع الشركاء التجاريين والتى يتم من خلالها التحقق من كافة المعاملات التجارية المتبادلة بين الجانبين.

كما شارك الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والوفد المصرى فى الإجتماع الـ 46 لمديرى عموم جمارك بدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والذي ضم 18 دولة حيث تم تنسيق المواقف المتخذة خلال اجتماعات المجلس حيث تم مناقشة تقرير المكتب الإقليمى لبناء القدرات وإعتماد الخطة التدريبية للمنطقة لعام 2017/2018 واستعراض البرامج التدريبية التى تم تنظيمها بالمعهد القومى للتدريب الجمركى بالإسكندرية المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية والتى يتم فيه تنفيذ الخطة التدريبية وفقا للإحتياجات التدريبية للـدول الأعضاء.

كما تم مناقشة المشكلة الخاصة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط والتى يوجد بها العديد من البلدان التى تتحدث اللغة العربية وأن ممثلى تلك البلدان لديهم صعوبة في متابعة لغات أخرى عندما يشاركون في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية وبالتالى الدعوة للنظر للغة العربية بنفس أهمية اللغة الإسبانية والروسية وتم تشكيل لجنة بعضوية مصر لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

وتمت المشاركة في أعمال الجلستين رقمى 129و130 لمجلس منظمة الجمارك العالمية حيث تم مناقشة إعتماد الخطة الإستيراتيجة للمنظمة وإعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة السياسات العامة وإعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفنية مثل المنشا والقيمة والنظام المنسق المقدمة وتم الإتفاق فى لجنة النظام المنسق على قيام الدول باجراء تحفظين فقط لسرعة اتخاذ القرارات.

وكذا دراسة إنضمام دول غير أعضاء فى منظمة الأمم المتحدة إلى منظمة الجمارك العالمية والموقف من إنتخابات منظمة الجمارك العالمية لإختيار الأمين العام للمظمة ونوابه ورئيس مجلس المنظمة.

من ناحية، أخرى وعلى هامش إجتماعات المنظمة عقد عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك سلسلة من الإجتماعات والقاءات الهامة حيث إلتقى مع الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية السيد كونيو ميكوريا.

ودار النقاش حول العديد من الموضوعات الهامة في ظل التعاون والعلاقة الوثيقة بين الجمارك المصرية ومنظمة الجمارك العالمية وتم بحث الترتيبات الخاصة بالإجتماع رقم 78 للجنة السياسات العامة والمقررعقده في مصر خلال ديسمبر القادم.

كما عقد عبدالعزيز سلسلة من اللقاءات مع بعض نظرائه من رؤساء ومديرى عموم جمارك الدول الأعضاء بالمنظمة حيث إلتقى بمسئولى الجمارك الألمانية والروسية لدعم الموقف العربى فى الإنتخابات وبعض الموضوعات الأخرى.

وإجتمع كذلك مع مسئولى الجمارك التركية للوصول الى حل سريع بشأن الأختام التركية غير الواضحة على شهادات المنشأ، كما التقى مسئولى الاتحاد الاوروبى لبحث مشكلات شهادات المنشأ.