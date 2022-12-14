الجمارك: مساع للقضاء على البضائع المهمل بميناء السد العالى في أسوان

كشف مستور أبو ثلاث، معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل بمصلحة الجمارك، عن تعاقد المصلحة على تطوير مخزن المهمل والبيوع الجمركية بميناء أسوان النهري بما يتفق مع اشتراطات التخزين الواردة بالكود المصرى للتخزين وتزويده بنظام آلى للحماية المدنية.

وأضاف أنه تم تنظيم زيارة من قبل إدارة شئون المهمل للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التكليفات والتوصيات والتعليمات في التخلص من المهمل بالمنافذ الجمركية.

ولفت “أبو ثلاث” أنه تم قيام أحمد مصطفى عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان بتشكيل لجنة جمركية للقيام بجرد مفاجئ للمستندات والسجلات المقيد بها البضائع والسيارات المهمل بميناء السد العالى النهرى ومطابقة نتيجة الجرد على المخزون الفعلى.

وتابع أنه نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية المترامية الطراف والتى تشرف عليها الإدارة العامة لجمارك أسوان وتتبع إدارة المهمل بجمارك أسوان ( جمرك أرقين ، جمرك قسطل، مطار الأقصر، مطار أسوان ، مطار سوهاج ، مطار أسيوط ، ميناء السد العالى، مخابرات حرس الحدود) فقد تم التنسيق مع المستشار مستشار الاستئناف – مدير مكتب النائب العام – و المستشار مدير النيابة الكلية بأسوان؛ وتم الحصول على تصرف ” الجهة الإدارية وشانها” للبضائع المضبوطة والمقيدة على ذمة قضايا لعدد (51) قضية.

وأشار ” أو ثلاث ” كما تم التنسيق مع اللواء الدكتور رئيس الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس في ج.م.ع ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، وكذلك مع مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية ومقرر الهيئة الإدارية لتنفيذ إتفاقية سايتس؛ والأتفاق على نقل جميع مضبوطات الحياة البرية من المهمل الراكد في مخازن المهمل بأسوان 135 كجم عاج الفيل و 3253 قطعة جلد محنطة لتمساح وثعابين وأصلة و 275 قطعة خيار بحر جافة، إلى مقر الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة وتسليمها للمختصين بحديقة الحيوان بالجيزة لحين تشكيل لجنة بمعرفة الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس في ج.م.ع لفحص الأصناف لتحديد الصالح منها للعرض والتسليم في المتاحف البيولوجية بالجامعات المصرية لأغراض البحث العلمى وتجنيب الغير صالح لإعدامة بمعرفة ذات اللجنة المشكلة.

ولفت معاون رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم زيارة موقع تطوير مخازن المهمل بميناء السد العالى للوقوف على احدث المستجدات على الطبيعة ومدى التزام مقاول التطوير بالخطة الزمنية لتطوير مخزن المهمل.

وأشار إلى أن المتفق عليه مع مقاولي التطوير أن عملية تطوير المخازن على مرحلتين، وقد تم الإنتهاء من أعمال التدعيم بالنسبة للهيكل الخرسانى القائم بنسبة 100%، كما تم الإنتهاء من أعمال إنشاء الهيكل الخرسانى الجديد بنسبة 85%، ويتبقى تكسير جزء من السطح القائم لكى يتم إستكمال بقية أعمال الكور والسلالم ومن ثم غرف السطح والثلاجه ومن المتوقع الإنتهاء من عملية تطوير مخزن المهمل بأسوان فى الموعد المقرر لها فى شهر مارس 2023.

كما تم وضع خطة عمل قصيرة الأجل للتصرف في البضائع المهمل بالإدارة العامة لجمارك أسوان أهم محاورها تشكيل لجنة بمعرفة مدير عام جمارك اسوان تضم (الحركة والتعريفة) للقيام بكشف وتقييم وتبنيد البضائع المضبوطة محل القضايا الصادر لها قرارات تصرف من النيابة، وكذلك تحديد جهات العرض واستيفائها ومن ثم تحديد صفة البيع وعنوان صاحب الشأن (من ملف القضية) وتسليم نتائج أعمالها لإدارة المهمل والبيوع الجمركية بجمارك أسوان لكى تقوم بعملها وفقاً لأحكام منشور الإجراءات رقم 25 لسنة 2020 والقيام بإخطار صاحب الشأن وتسليم الإستمارات للهيئة العامة للخدمات الحكومية للبيع.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود ما يفيد استيفاء جهات العرض في ملف القضية يتم الإكتفاء به، وتم بالفعل تسليم مصنف الإدارة المركزية المبيعات الحكومية استمارات البضائع لمشمول 8 قضية لإتخاذ اللازم نحو التصنيف والبيع فى أقرب جلسة مزاد.

ولفت إلى أنه كما تلاحظ وجود عدد 4 سيارات على ذمة قضايا بمخزن المهمل بميناء السد العالى، وقد تبين أنه لم يتم الحصول على تصرف من النيابة بشأنهم حتى تاريخه وأن مسئولية التقدم للنيابة تختص بها إدارة الشئون القانونية التابعة للإدارة العامة لجمارك الأقصر.

وتم التواصل تلفونيا بمحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك وأفاد بأنه جارى أعداد مذكرة للتقدم بها للنيابة العامة لإصدار قرار تصرف للجهة الإدارية وشأنها.

كما تم عقد ورشة عمل ضمت السادة العاملين في ديوان جمارك اسوان التابعين للإدارة العامة لجمارك أسوان، وتم إلقاء محاضرة بمعرفة معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل؛ وتم خلالها شرح صحيح الإجراءات الجمركية للتعامل مع البضائع المهمل والتي تتفق مع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والمنشورات وقرارات وزير المالية في ذات الشأن، وكذلك خطوات البيع والتسليم التي تتفق مع القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019.

وأضح معاون رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الاتفاق مع أحمد مصطفى عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، وأحمد أبو الحجاج (مدير إدارة المهمل بأسوان)، وحمدى محمد أحمد ( مدير إدارة الشئون القانونية بأسوان) على تنفيذ خطة التخلص من البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية التي يشرفون عليها، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من التصرف فى كافة البضائع المهمل الراكد في مخازن المهمل بميناء السد العالى حالياً؛ قبل نهاية شهر مارس 2023.

وأشار معاون رئيس مصلحة الجمارك ، أن هذا يأتي في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الشحات غتوري – وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسرعة التخلص من حالة تكدس بضائع المهمل، وتوفير جميع معايير واشتراطات الحماية المدنية بجميع مخازن وساحات تخزين البضائع بالموانىء والمنافذ الجمركية.