الجمارك: لا ضرائب على حسابات المصريين في الخارج المستودرين للسيارات

قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إنه لا صحة للتخوف الخاص بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج “صالة التحرير” الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم السبت، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أنه لا صحة للتخوف الخاص بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

وأضاف: “هذا أمر غير صحيح إطلاقا”.

وأكد غتوري أن أي تخوفات خاصة بالمصريين في الخارج عن ملف #استيرادالسيارات نقوم بالرد عليها فورا.

وأشار إلى أن هناك إقبالا على التسجيل في المنصة الإلكترونية لـ” مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج” ، مبينا أنه وصل عدد من سجل على المنصة 21 ألف مصري.



وأوضح أن 2073 مصريا بالخارج أصدروا أوامر دفع بإجمالي 31.5 مليون دولار، لتحويل الأموال المخصصة لكل سيارة والتي سيتم إيداعها في البنوك المصرية كوديعة.



ولفت إلى أن 91 شخصا قاموا بتحويل ما يقارب مليون ونصف المليون دولار، وهناك تحويلات مقبولة وتحويلات تحت الفحص.



وبين أن دول الخليج في مقدمة التحويلات، مشيرا إلى أنه عندما يحصل المصري على الموافقة الاستيرادية يمكن أن يبدأ في إجراءات الاستيراد بشكل مباشر.