الجمارك: قبول بيان الفاتورة بدون توقيع في حالة تقديم المصدر تعهدا

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا جمركيا بخصوص تعليمات وزارة الصناعة والتجارة، بشأن قبول بيان الفاتورة بدون توقيع بالنسبة للبضائع التي يتم استيرادها وفقا لقواعد اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية.

جاء ذلك بناء على خطاب الدكتوره دينا محمود رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة والموجه الى الدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك.

وأشارت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه بالاشارة الى ما ورد للوزارة من شركة فاشون لوجستيك مؤخرا بشأن رفض ادارة الاتفاقيات بجمارك الاسكندرية قبول بيان الفاتورة المقدم بسبب عدم وجود توقيع المصدر عليها وفقا لمتطلبات اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية.

وأكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، الى إمكانية قبول بيان الفاتورة بدون توقيع في حالة تقديم المصدر لتعهد لدى السلطات الجمركية لدولة التصدير وفقا للمادة 22 من برتوكول 4 لقواعد المنشأ الأورومتوسطية، ويمكن طلب صورة من ذلك التعهد الذي أودعه المصدر لدى السلطات الجمركية لدولة التصدير، كاجراء اضافي للتأكد في حالة رغبة السلطات الجمركية لبلد الاستيراد في ذلك.

كما أكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، على أن لا يوجد نموذج موحد لهذا التعهد، ولم يرد بشأنه تحديد في البرتوكول وهو متروك للأنظمة الداخلية لكل دولة.

وعليه فقد تقرر أن يتم الاكتفاء فقط بخطاب التعهد المودع لدى سلطات جمارك دولة التصدير والذي يفيد بتحمل المصدر للمسئولية الكاملة عن بيانات الفواتير التي يصدرها كما لو كانت موقعة منه.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 35 لسنة 2022 والمتضمن التعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والالتزام بنص المادة 22 من برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، مع طلب الجمارك من المستورد احضار صورة من ذلك التعهد ولا يوجد نموذج موحد لهذا التعهد.