الجمارك : عدم حضور المستخلصين للمنافذ إلا بموعد محدد عبر رسالة نصية (مستند)

طالبت مصلحة الجمارك عدم حضور المستخلصين أو أصحاب الشأن إلى المنافذ الجمركية إلا بعد الحصول على رسالة نصية بموعد الكشف والمعاينة

حددت مصلحة الجمارك مواعيد يتم من خلاله تسهيل الإجراءات المتبعة في الإفراج عن البضائع في إطار خطتها لتنفيذ ما يعرف بمنظومة النافذة الواحدة.

وخاطبت وزارة المالية شعب المستخلصين بالغرف التجارية، ونقاباتهم بأن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” والتي وصفتها بأنها الجهة المنفذة لمشروع النافذة الواحدة ستقوم بإرسال رسالة إلى العميل سواء كان شركة الإستيراد “صاحب الشأن” ، أو المستخلص الجمركي، “نائب عن صاحب الشأن محدد بها تاريخ الكشف عن البضائع وفتح الحاوية وفي أي مرحلة.

4 مراحل يتم فيها الكشف والمعاينة للبضائع في حضور المستخلص

ونص المنشور الجديد الذي تم تعميمه ببعض المنافذ الجمركية التي تعمل بها الشركة خاصة كلا من مطار القاهرة الجوي ومنفذ بورسعيد بأن المراحل تم تقسيمها إلى أربعة مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى “وفقا للمنشور” من الساعة 8.30 صباحا وحتى 11 صباحا، والثانية من الساعة 10.30 وحتى 1 ظهرا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ من 12.30 ظهرا وحتى 3 عصرا، والرابعة من 2.30 وحتى 5 مساءا .

عدم التواجد بالمنافذ إلا بعد التأكد من وصول الرسالة النصية

وشددت التعليمات الجديدة على أن يقوم كلا من أصحاب الشأن أو المستخلصين بالحضور والتواجد بالمنافذ الجمركية وفقا للرسالة المرسلة بالمواعيد التي تم تحديدها، وذلك حتى يتسنى سرعة الإفراج عن البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

أهم سمات النافذة الواحدة في مصلحة الجمارك

ومن أهم سمات النافذة الواحدة أنها منصة حكومية مركزية موحدة تضم كافة الشركاء في العملية التجارية وعمليات النقل والجهات الرقابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع شركة ” MTS ” وفقا لمصلحة الجمارك.

ويتم عبر تلك المنظومة تقديم المعلومات والوثائق فى مكان واحد، وتتضمن كافة الإجراءات وتعمل بأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إطار قانوني وتنظيمي لجميع العمليات.

ومستهدف مع تطبيق هذه المنظومة تحسين كفاءة الرقابة وتوفير المزيد من الوقت والراحة للمتعاملين مع إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني.