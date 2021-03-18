«الجمارك»: عدم تصدير المنتجات البترولية إلا بعد الرجوع لـ«الهيئة المصرية» (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك على التعليمات الخاصة بتصدير المنتجات البترولية، وعدم تنفيذ تلك الصادرات إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للبترول “التابعة لوزارة البترول”، وذلك عبر منشور تصدير تذكيري رقم 6 لسنة 2021.

جاء هذا القرار بناء على توصيات رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك وفق الكتاب رقم 338 لسنة 2021، وبناء على احكام المادة رقم 41 من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.

كما وافق نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الداخلية على قيام شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بتصدير منتجات (المازوت – الزيوت – الشموع)، مع الرجوع الى الهيئة المصرية العامة للبترول عند كل تصدير.

وأكدت الهيئة المصرية للبترول أنه وفقا لأحكام المادة 41 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والتي تقضي بأن يكون تصدير المنتجات البترولية ( البوتاجاز – البنزين – النافتا – وقود النفاثات – زيوت التزييت – الكيروسين – السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت ) بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأعلنت شركة الإسكندرية للبترول، خلال سبتمبر الماضي، عن تصدير منتجات بترولية بقيمة 360 مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا ومالطا والدنمارك وتونس خلال العام المالي (2019-2020)، بالإضافة إلى تغذية شركات (أموك – أنربك – أسبك – إيلاب) بكميات من المازوت والنافتا والترباين بلغت قيمتها 434 مليون دولار.

وأكد وزير البترول وقتها الاستمرار في استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مشددًا على الاستمرار في الالتزام بالتوافق البيئي للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع المواقع.

وأهم الأسواق التي يتم التصدير إليها كلا من إيطاليا – البرتغال – قبرص – اليونان – البرازيل – المغرب – الأردن – سوريا – السودان – الجزائر.

فيما أعلنت شركة “أموك” في فبراير الماضي استهداف أسواق جديدة لتصدير المازوت إلى أوروبا، حيث زادت كمية تصدير المازوت من 196130 طن في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 إلى 386510 طن في النصف الأول من العام المالي 2020 – 2021 بنسبة 97.07% مع ارتفاع نسبة التصدير للمازوت من الربع الأول للربع الثاني بحوالي 3% في العام المالي الحالي الأمر الذي يؤكد على مرونة الشركة في تبني استراتيجيات اقتصادية وتسويقية مستدامه.