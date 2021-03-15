اقتصاد وأسواق

الجمارك: عدم الإفراج عن العبوات الفارغة التي تحمل علامات تجارية أو ماركات (مستند)

بهدف إحكام الرقابة الجمركية
السيد فؤاد 9:46 م, الأثنين, 15 مارس 21 9:46 م, الأثنين, 15 مارس 21

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قررت مصلحة الجمارك عدم الإفراج عن العبوات الفارغة التي تحمل علامات تجارية أو ماركات مسجلة أو غير مسجلة ويعاد تصديرها مرة أخرى من أول ميناء الوصول؛ وذلك حماية للصناعات الوطنية ولعدم خداع المستهلكين والإضرار بهم.

 ونص منشور استيراد رقم 6 لسنة 2021 التابع لمصلحة الجمارك، على أنه لا تسري تلك التعليمات على 3 حالات فقط، وذلك بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة في هذا الشأن.

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وتشمل الحالات الثلاثة كلا من العبوات الفارغة المستوردة والتي لا تحمل أي علامات أو ماركات مسجلة أو غير غير مسجلة.

وأما الحالة الثانية فتشمل العبوات الفارغة المستوردة والتي لا تحمل ماركات مسجلة أو غير مسجلة مرفقا بها ترخيص أو موافقة معتمدة من الشركة صاحبة العلامة أو الماركة للقيام بتعبئة هذه العبوات، أما الحالة الثالثة فتشمل العبوات الفارغة المستوردة التي تحمل ماركات أو علامات والتي ترد أصحابها.

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ونص المنشور على أنه يتم الغاء كل ما يخالف ذلك من تعليمات.

ونص المنشور على أنه يأتي احكاما للرقابة الجمركية على ما يتم استيراده من عبوات فارغة تحمل علامات تجارية أو ماركات مسجلة أو غير مسجلة توحيدا للمعاملة الجمركية في هذا الشأن، ومنعا للبس في تطبيق المنشورات الصادرة في هذا الشأن.

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منشور مصلحة الجمارك رقم 6 لسنة 2021
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بقلم السيد فؤاد

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