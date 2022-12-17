الجمارك: ضرورة عرض البضائع الخاضعة للحجر البيطري على «سلامة الغذاء»

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم 54 لسنة 2022 والخاص بضرورة إحالة عرض البضائع التي كانت خاضعة للحجر البيطري، للهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا للقوانين والتعليمات الصادرة عند أول ميناء وصول.

ونص المنشور على أن هيئة سلامة الغذاء لا تمانع من دراسة أي طلب يقدمه المستورد أو من ينوب عنه باجراء الفحص لهذه البضائع في الوجهه النهائية ” ميناء الافراج ” في هذا الشأن بناء على قيام الهيئة بتقييم المخاطر المرتبطة بتلك البضائع .

وجاء المنشور بناء على خطاب الدكتور أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة الصناعة والتجار، للدكتور نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، والذي أشار إلى أنه تلك التعليمات تأتي بناءا على استفسار مصلحة الجمارك في أغسطس الماضي بشأن الاستفسار عن الرسائل الواردة برسم الترانزيت، والمتضمنة بضائع كانت خاضعة للحجر البيطري ويتم عرضها عند أول ميناء وصول وتم إحالة عرضها للهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا للقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وهل يتم عرضها على الهيئة عند أول ميناء وصول أم عند الوجهة النهائية ( ميناء الافراج ) لتلك البضائع؟ .

وأشار ” العسقلاني” إلى أنه بالمتابعة مع رئيس هيئة سلامة الغذاء فقد تلقت وزارة الصناعة خطاب للهيئة يؤكد ضرورة عرض هذه الرسائل على الهيئة القومية لسلامة الغذاء عند أول ميناء وصول، ولا تمانع من دراسة أي طلب يقدمه المستورد أو من ينوب عنه بإجراء الفحص لهذه البضائع في الوجهه النهائية ” ميناء الافراج ” بناء على قيام الهيئة بتقييم المخاطر المرتبطة بتلك البضائع.

وخلال مايو الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرارا بالتنبيه على كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجيستية بالإلتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناء على تذييلات التعريفـة الجمركيـة المتكاملـة.

وأضاف عبر منشور تعليمات رقم 34 لسنة 2022 وعدم التزيد في العروض عما ورد بهذه التذييلات، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يحال المتسبب للتحقيق فورا، وتخطر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات بهذه الحالات لإعمال شئونها.

وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ من ورود شكاوى من المتعاملين مع الجمارك بالتزيد في العروض الرقابية للأصناف الواردة خلافا لما ورد بالتذييلات المرتبطة بكل بند من بنود التعريفة الجمركية، على الرغم من صدور منشورات من الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بتأكيد الالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناءا على تذييلات للتعريفة الجمركية.

ومن المعروف أن أي بضاعة يتم استيرادها تخضع لعددا من الموافقات وفقا لطبيعة تلك البضاعة، حيث تحدد اللائحة الجمركية تلك الجهات التي تشرف على الافراج أو توافق عليها قبل الافراج عنها، وكذا هناك بضائع لابد من عرضها على جهات متخصصة لمعرفة مدى توافقها للمواصفات القياسية المختلفة.

ومن الجهات التي يتم عرض البضائع عليها على سبيل المثال كافة المواد الغذائية والسلع من هذا النوع يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء، أما البضائع التي يدخل فيها الحيوانات فكان يتم عرضها على الحجر البيطري، لتصبح عرضها على هيئة سلامة الغذاء، وكذا يتم عرض بضائع على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.