الجمارك: ضبط مستلزمات جراحية وعملية تصدير وهمية لبضاعة مرفوضة

مها أبوودنتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عشرى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.جاء ذلك



مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عشرى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على احدي خطوط الطيران القادمة من احدي الدول العربية إشتبه صلاح محمد مأمور اللجنة الجمركية في طبيب أسنان وبالعرض على جهاز الفحص بأشعةX-RAY تبين وجود 771 قطعة أدوات ومستلزمات طبية خاصة بجراحة الأسنان مخفاة بالشنط بين طيات الملابس.

وبناء علي ذلك قرر مدير عام الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب وتحريز المضبوطات وتقدر قيمة التعويضات بمبلغ 400 ألف جنيه.

في إطار آخر، تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشمالية من ضبط محاولتى تصدير وهمى لجزء من بضائع مرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول شهادة إعادة تصدير والصنف المصدر عبارة عن أقمشة منشأ أمريكا وتايوان مرفوضة رقابيا طبقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مصدرة إلى احدي الدول العربية .

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة برئاسة طه زينة مدير الجمرك فتبين ان الصنف غير مطابق للعينة وإقرار الرفض الوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتم تقدير التعويضات المستحقة بمبلغ 306 آلاف جنيه.

وأيضا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول شهادة إعادة تصدير والصنف المصدر عبارة عن جوانتيات منشأ باكستان مرفوضة رقابيا طبقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات منشأ أمريكا وتايوان ومصدرة إلى إحدي الدول العربية.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمطابقة الفعلية للصنف من السادة يوسف محمد سالم وأحمد سلطان مأمورى التعريفة وعلاء الدين حجازى مأمور الحركة ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذى أفاد ان الصنف لم يتم مطابقته من الناحيه العينية وطبقا لإخطار الرفض وتم تقدير الغرامات المستحقة بمبلغ 360 ألف جنيه.

وقرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.