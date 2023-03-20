الجمارك: صنف زيت التوابل يخضع لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2023 بخصوص خضوع صنف زيت توابل بنكهات مختلفة ” زيت توابل اندومي ” لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أنها تلقت خطابا من مصلحة الضرائب (قيمة مضافة)، تؤكد فيه أن صنف زيت توابل اندومي يخضع للبند الجمركي 21.03.90 حيث أنه من المحضرات الغذائية ومن ثم يخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%.

وأشارت مصلحة الضرائب استندت إلى أحكام القانون رقم (27) لسنه 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وأكدت مصلحة الضرائب، أن القانون نص على أنه ” تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وذلك وفقا للمادة رقم (٢) من القانون سالف الذكر.

وأشارت مصلحة الضرائب في خطابها لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، أن مصلحة الجمارك هى صاحبه الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة.

وفي ابريل الماضي أكد أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد بوزارة الصناعة، أن صنف المكرونة سريعة التحضير “إندومي” لم تندرج ضمن القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك ردًا على استفسار الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، حول مدى قانونية السماح بتصدير الشعرية سريعة التحضير “إندومي”.

وأصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 12 ” تصدير ” لسنة 2022 بالسماح بتصدير منتج اندومي بناءً على توصية وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت قد قامت هيئة سلامة الغذاء ” المشرفة على السلع الغذائية بالسوق المحلية والمستوردة من الخارج ” مؤخرًا بسحب عينات من الأسواق من منتجات إندومي، لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار، وأوصت الشركة بسحب نحو 733 ألف كرتونة من صنف إندومي.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء ضرورة قيام الشركة المصنعة لهذا المنتج بسحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق، وإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة، وإزالة الإدعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.