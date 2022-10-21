الجمارك : صنف السويتش الخاص برفع زجاج السيارات يخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2014

أكد الدكتور أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الاستيراد والتصدير، أن صنف السويتش الخاص برفع زجاج السيارات يخضع لاحكام القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2014 وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأي إدارة التعريفة والقيمة والمنشأ .

ومن المعروف أن القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2014 يختص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ونصت المادة الاولى من القرار على أخضاع بعض الاصناف ضمن الاصناف التي يتم استيرادها بشروط خاصة، ومنها المحركات الكهربائية ذات قدرة حتى 6 ك وات، والمابح أو خانق التيار، واجزاء سخانات المياه، وقواطع التيار الكهربائي ذات الجهد المنخفض والقوابس والمقابس ( بريزة – مفتاح ) و ( استارتر ) أو ما يعرف ببادئ تشغيل اللمبات الفلورسنت.

وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا يأتي ردا على استفسار من قبل شركة جنرال موتورز مصر، بالاستفسار حول مدى خضوع عددا من الاصناف لاحكام القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2014 من عدمه.

ولفت الى أنه انتهى كتاب الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ المرفق بكتابكم أنه بالرجوع إلى جدول التعريفة الجمركية والشروحات التفسيرية فان هذا الصنف هو سويتش لزوم القطع والوصل لرفع زجاج السيارة يعد من انواع المفاتيح الخاضعة للبنود ( 35 . 85 – 36. 85 ) وفقا لحالة ورودها داخل الدائرة الجمركية وطبقا للمعاينة الفعلية والكتالوجات الخاصة.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي ” استيراد ” رقم 47 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية المختلفة.