اقتصاد وأسواق

“الجمارك” ستوقع عقداً مع نظيرتها الإيطالية للمساعدة في بناء القدرات

مصلحة الجمارك المصرية تعمل على مسألة تدريب العنصر البشري بتنظيم الكثير من الدورات والعمل مع الكثير من الجهات في هذا الإطار
سمر السيد 7:01 م, الثلاثاء, 21 يناير 20 7:01 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

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قال سيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، إن المصلحة ستوقع عقداً مع نظيرتها الإيطالية قريباً للمساعدة في بناء القدرات والتعرف علي جميع الإجرءات المطبقة هناك في هذا الصدد.

أضاف نجم في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الجمارك الإيطالية كانت قد حصلت علي المركز الأول عالمياً في تقرير صادر عن البنك الدولي في وقت سابق.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على مسألة تدريب العنصر البشري بتنظيم الكثير من الدورات والعمل مع الكثير من الجهات في هذا الإطار.

وتابع نجم أنه يتم استقدام أجانب لتقديم دورات للتعرف علي أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة في منظومة  الجمارك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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