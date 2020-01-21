“الجمارك” ستوقع عقداً مع نظيرتها الإيطالية للمساعدة في بناء القدرات

مصلحة الجمارك المصرية تعمل على مسألة تدريب العنصر البشري بتنظيم الكثير من الدورات والعمل مع الكثير من الجهات في هذا الإطار

قال سيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، إن المصلحة ستوقع عقداً مع نظيرتها الإيطالية قريباً للمساعدة في بناء القدرات والتعرف علي جميع الإجرءات المطبقة هناك في هذا الصدد.

أضاف نجم في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الجمارك الإيطالية كانت قد حصلت علي المركز الأول عالمياً في تقرير صادر عن البنك الدولي في وقت سابق.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على مسألة تدريب العنصر البشري بتنظيم الكثير من الدورات والعمل مع الكثير من الجهات في هذا الإطار.

وتابع نجم أنه يتم استقدام أجانب لتقديم دورات للتعرف علي أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة في منظومة الجمارك.