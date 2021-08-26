«الجمارك»: دورات تدريبية جديدة للمستوردين على نظام التسجيل المسبق للشحنات

بدأت مصلحة الجمارك بالعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” في تقديم وتنظيم دورات تدريبية للمستوردين والمستخلصين مجانا عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية Online .

وأكدت مصلحة الجمارك أن النموذج المعد للدورة مفتوح للتسجيل من خلاله طوال أيام الأسبوع، على أن يتم غلق اليوم التدريبي باكتمال العدد المُحدد للحضور، على أن يكون هذا النموذج خاص بالتدريب على المنظومة Online فقط.

وأوضحت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، أن هذا التدريب عبارة عن محاضرة واحده فقط للمستوردين والمستخلصين مجاني.

وأكدت أنها تأتي فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتوعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال المرحلة التجريبية للتطبيق لتجنبها عند التنفيذ الإلزامي.

كما تأتي تعزيزا للتواصل الإيجابى مع قطاع الأعمال الصناعى والتجارى والمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية فى الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفني لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأضافت أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أمس، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة “ACI”، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن الوزارة أطلقت، على ضوء منظومات دولية مماثلة، نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” تجريبيا في أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وذكر أن هذا المد يأتي لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.

وقال الوزير: “وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن”.

وسجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، وفقا للوزير، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة “Cargo x” حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا، بحسب الوزير.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث أن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه المزايا تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “نافذة” لمن يُسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.

كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة “ACI”، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات “ACID”، وفقا للوزير.