نقل وملاحة

«الجمارك»: دورات تدريبية جديدة للمستوردين على نظام التسجيل المسبق للشحنات

طوال أيام الأسبوع مجانا
السيد فؤاد 12:59 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21 12:59 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت مصلحة الجمارك بالعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” في تقديم وتنظيم دورات تدريبية للمستوردين والمستخلصين مجانا عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية Online .

وأكدت مصلحة الجمارك أن النموذج المعد للدورة مفتوح للتسجيل من خلاله طوال أيام الأسبوع، على أن يتم غلق اليوم التدريبي باكتمال العدد المُحدد للحضور، على أن يكون هذا النموذج خاص بالتدريب على المنظومة Online  فقط.

وأوضحت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، أن هذا التدريب عبارة عن محاضرة واحده فقط  للمستوردين والمستخلصين مجاني.

وأكدت أنها تأتي فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتوعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال المرحلة التجريبية للتطبيق لتجنبها عند التنفيذ الإلزامي.

كما تأتي تعزيزا للتواصل الإيجابى مع قطاع الأعمال الصناعى والتجارى والمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية فى الأول من أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 14000 طن ذرة ويُصدر 18332 طن يوريا

وأوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفني لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأضافت أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أمس، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة “ACI”، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن الوزارة أطلقت، على ضوء منظومات دولية مماثلة، نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” تجريبيا في أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا  «يربط توسعات الموانئ» رئيس الوزراء يستهل زيارته للإسكندرية بتفقد أعمال تطوير محور التعمير

وذكر أن هذا المد يأتي لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.

وقال الوزير: “وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن”.

وسجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، وفقا للوزير، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة “Cargo x” حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا، بحسب الوزير.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء يقرر اعتبار القطار الكهربائي بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث أن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه المزايا تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “نافذة” لمن يُسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.

كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة “ACI”، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات “ACID”، وفقا للوزير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-8-2021

مدحت إسماعيل 12:02 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21

رئيس «ملاحة بورسعيد» يطالب بإعفاء أنشطة الخدمات من الجمارك والضرائب وتشغيل أبناء القناة

أماني العزازي 10:35 م, الخميس, 26 أغسطس 21

ميناء دمياط يستقبل 14000 طن ذرة ويُصدر 18332 طن يوريا

محمود محسن 9:37 م, الخميس, 26 أغسطس 21

مجلس الوزراء يقرر اعتبار القطار الكهربائي بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية

صفية حمدي 3:18 م, الخميس, 26 أغسطس 21

افتتاح أول ميناء جاف لتخزين المراكب فى «العلمين الجديدة»

مدحت إسماعيل 9:30 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

«الإنشاءات البحرية» تستعد لبناء حوض عائم طوله 5 آلاف طن

أماني العزازي 7:28 ص, الخميس, 26 أغسطس 21