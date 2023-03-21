الجمارك: خضوع أجهزة شحن السيارات الكهربائية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 24 لسنة 2023 بخصوص المعاملة الضريبية لأجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك بناءا على خطاب رئيس قطاع البحوث الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية ( قيمة مضافة) .

وتلقت مصلحة الجمارك خطاب من مصلحة الضرائب ” قيمة مضافة ” أكدت على أنه طبقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% اعتبارا من 8 سبتمبر 2016، و14% اعتبارا من يوليو 2017.

كما أكدت مصلحة الضرائب أنه استثناءا مما تقدم يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلع أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن أجهزة شحن السيارات الكهربائية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ( 14% ) ، موضحة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها.

وفي يونيو الماضي أصدرت الجهات المعنية، شروط الحصول على تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية فى إطار القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتضمنت تلك الشروط أن يمنح الجهاز الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء (250) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص، كما يلتزم المرخص له بإنشاء (50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن) خلال العام الواحد على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى ( 3 ) وذلك بحد أدنى، ويتم إخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لاصدار شهادة سريان الترخيص السنوية .

كما يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل 5 سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 a يصدر تصريح للشركة للبدء في إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط.