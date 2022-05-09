الجمارك : خدمة جديدة للمستوردين بالسخنة تشمل تأكيد مواعيد الكشف والمعاينة للواردات

أطلقت مصلحة الجمارك خدمة جديدة للمستوردين عبر ميناء السخنة، والتي تتركز في تأكيد مواعيد الكشف و المعاينة لكافة الشحنات الواردة بميناء السخنة.

وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، ” اطلعت عليه المال” فان الخدمة الجديدة تهدف الى تمكين مجتمع التجارة و الأعمال ومتلقي الخدمة من تأكيد مواعيد الكشف و المعاينة للشحنات الواردة بميناء السخنة، حيث توفر الخدمة أيضاً إعادة تعيين موعد جديد في حالة رغبة ” المستورد ” في تعديل موعد الكشف.

وفي نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك اليوم عن أنه سيتم عـقد دورات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك للتدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوى ACI بمقر وزارة المالية وذلك أيام (12 ، 19،26 مايو الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً على ثلاث محاضرات متتالية.

ومن المقرر أن تكون المحاضرة الأولى من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والثانية من 12 ظهرا وحتى 3 مساءا، بينما حددت مصلحة الجمارك أن تكون المحاضرة الثالثة من 3 مساءا حتى 6 مساءا.

كما حددت مصلحة الجمارك للإستفسار عن أية معلومات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أن يتم التواصل عبر الخط الساخن 15460 أو عبر رقم الهواتف الخاصة بغرفة العمليات المركزية لمنظومة ACI(01222200899 ، و01278738307 ) .

كان قد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مايو الجاري، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.



وقال الوزير، في بيان له مؤخرا ” نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر2022.



ووجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة. «

وأكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي.



وقالت إنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو “أون لاين” لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.



وأضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.



وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.



وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام«ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.