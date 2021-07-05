الجمارك: حزمة مزايا للسيارات المشاركة فى مبادرة الإحلال بالمنطقة الحرة ببورسعيد

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من 1976 حتى 2001 فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التى تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية.

منها الحصول على سيارة جديدة

وتابعغتورى، ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزى يتراوح بين 2000 و5000 آلاف جنيه.

وقال أمجد منير، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات، إنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالى، تلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزى لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية.

ولفت إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزى الذى يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990 ، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد فى الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقى الإجراءات بشكل طبيعى حتى استلام السيارة الجديدة.