«الجمارك» تُكثف الدورات التدريبية على نظام التسجيل المسبق

أكدت مصلحة الجمارك، أنه نظرًا لقرب موعد التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) أول أكتوبر المقبل، والإقبال الشديد على حضور الدورات العملية المجانية على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للسادة المستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس برج 3 الدور الأول والتي تنظمها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة (MTS )، فقد تقرر عقد هذه الدورات كل أربعاء وخميس، بدءاً من الأسبوع المقبل فى أيام 15و16و 22 و 23 و29 و2021/9/30.

وأكدت المصلحة دعوة جميع المستوردين والمستخلصين للمشاركة في هذه الدورات التدريبية المجانية، التى ستستمر حتي 2021/9/30 ولمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساء، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس ببرج 3 الدور الأول، مع إمكانية اختيار الموعد المناسب وحضور الدورة دون حجز موعد مسبق.

وأوضحت المصلحة أنه للإستفسار عن أية معلومات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يرجى التواصل عبر الخط الساخن 15460 أو عبر البريد الالكتروني : mtstrainingcoordination@gmail.com

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.

وكانت قد تقدمت عدة جهات لتأجيل العمل بالنظام الذي كان من المتوقع تنفيذه يوليو الماضي، ومن تلك الجهات جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، إنه بدأ العدّ التنازلي للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يتبقى عليه 20 يومًا، حيث لن يتم السماح بدخول أية بضائع الموانئ البحرية المصرية التي يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».

وأعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات التى بادرت بالانضمام إلى منظومة «ACI» والتعامل من خلالها لاستيراد البضائع من الخارج خلال الفترة التجريبية التى بدأت فى أبريل الماضى، وتنتهى فى 30 سبتمبر الحالى، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

و تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 18 ألفًا، وتم استصدار 26 ألف رقم «ACI»، وسجل 28 ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًّا فى أبريل الماضى،