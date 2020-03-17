اقتصاد وأسواق

الجمارك تُقرر تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا بالمصلحة (مستند)

قررت مصلحة الجمارك تشكيل لجنة بها من قياداتها المختلفة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا
السيد فؤاد 11:46 م, الثلاثاء, 17 مارس 20 11:46 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

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قرر رئيس مصلحة الجمارك المحاسب السيد كمال نجم تشكيل لجنة مكونة من قيادات المصلحة لمتابعة التداعيات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

كما تختص اللجنة الجديدة بنشر المواد الدعائية الترعوية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس، كما أن للجنة الإستعانة بمن تراه لأداء مهمتها.

ونص القرار الذي صدر اليوم عن مصلحة الجمارك برقم ” 50 ” لسنة 2020 ، بأن تكون اللجنة تحت إشراف علوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية وبرئاسة عبدالناصر محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لدعم أمن الجمارك.

وتتكون اللجنة أيضا بعضوية من سحر حسن ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، وجلال داود مدير عام المتابعة بمكتب رئيس المصلحة، وعاطف ابراهيم محمد مدير عام الإتصالات الداخلية، وأم كلثوم أبو العزم مدير إدارة أمن المعلومات والبيانات.

كما تضم اللجنة محمد الصيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للمنطقة الشمالية والغربية، دعاء محمد سيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للمنطقة الوسطى والجنوبية، ومحمد أحمد عبدالسلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للمنطقة الشرقية، وأحمد الحضري مدير إدارة المكتب الفني للمنطقة الشمالية والغربية.

يذكر أن مصلحة الجمارك تتبع وزارة المالية، وتختص بالإشارف على كافة الاجراءات الجمركية المتخذة مع البضائع المصدره أو المستوردة من الخارج، وتعد من أهم الجهات الملامسة للواردات والصادرات بالموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية البرية.

من جانبه طالب محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية بضرورة إشراك المستخلصين باللجنة التي تم تشكيلها لكون المستخلصين ركيزة أساسية في عملية التجارة والإستيراد والتصدير.

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بقلم السيد فؤاد

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