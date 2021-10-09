الجمارك تُقرر تثبيت موظفين منتدبين لديها من جهات مختلفة للعام الرابع على التوالي (مستند)

في ظل اتجاه المصلحة لزيادة الاعتماد على الموظفين المنتدبين لديها، لسد العجز بالمنافذ الجمركية المختلفة

أصدرت الادارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك القرار رقم 1405 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض المنتدبين الجهات المختلفة، وذلك للعام الرابع على التوالي، وذلك في ظل اتجاه المصلحة لزيادة الاعتماد على الموظفين المنتدبين لديها، لسد العجز بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص القرار على أن يتم تجديد ندب الموظفين المنتدبين لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية، وطلبت الادارة المركزية للموارد البشرية بالموظفين الصادر لهم القرار بالتوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لإستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم، التي كانو يعملون بها ويتبعون لها بشكل مباشر .

كما أنه من المقرر أن يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد إعتبارا من الخميس.

وكانت قد أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك نهاية سبتمبر الماضي، القرار رقم 1291 لسنة 2021 بنقل عدد 226 موظف منتدب للعمل بالمصلحة بالجهة والمستوى الوظيفي الموضحان قرین اسم كـلا منهم للعمل بمصلحة الجمارك بصفة نهائية وذلك في ضوء التأشير رقم (18) و (21) من التأشيرات العامة للعام المالي ۲۰۲١- ۲۰۲٢ وعلی درجات شاغرة بالمصلحة وطبقا للكشوف المرفقة بعدد 11 كشف .

وتقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ خطة لزيادة عدد المعينين بها، وذلك بعد الشكاوى من قبل السوق الملاحي والتجاري من نقص الموظفين بالمنافذ الجمركية المختلفة، خاصة أن زيادة عدد الموظفين يعمل على تخفيض زمن الافراج الجمركي على البضائع المختلفة.