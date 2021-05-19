الجمارك تُشكل لجنة لتقييم المراكز اللوجستية والنافذة الواحدة (مستند)

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تشكيل لجنة برئاسة محمد حمدي حسن مدير إدارة العقود والبروتوكولات بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وذلك بهدف إعادة تقييم المراكز اللوجستية والنافذة الواحدة .

ويأتي القرار بهدف متابعة وتقييم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية وإزالة المعوقات التي من شأنها التأثير على أعمال المراكز اللوجستية ،

ونص القرار الذي حمل رقم ( ١٠١ ) لسنة ٢٠٢٠ أن يكون بعضوية كل من الدكتورة منى محمد السيد الشربيني مدير ادارة التنسيق والرقابة بالادارة العامة للتكنولوجيا بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية ، ومدحت عبد الله عبد الخالق علام مدير إدارة التعريفة بإدارة الإستلامات بالادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، و عماد محمد کمال مدير إدارة تعريفة بجمرك المركز اللوجيستي بمطار القاهرة .

كما ينص القرار على أن تتولى اللجنة بمتابعة وتقييم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية من خلال المتابعة الميدانية للمواقع والمراكز اللوجستية والتفاعل الفوري مع التحديات وحصر ودراسة كافة المعوقات.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بعقد لقاءات دورية مفتوحة مع المجتمع التجاري والصناعي والمستخلصين الجمركيين للاستماع الى أي عقبات قد تواجههم في التعامل مع منظومة النافذة الواحدة سواء من خلال المقابلات الشخصية أو عبر تقنية «الفيديو كونفرانس » حسب الاحوال .

وتقوم اللجنة باقتراح الحلول للمعوقات التي تم رصدها وإصدار التوصيات اللازمة التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النافذة الواحدة وتطويرها.

كما تقوم بدراسة مدى التكامل في الإجراءات وتبادل المعلومات بين مصلحة الجمارك وبين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر بهدف تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي .

ونص القرار على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف شهري بنتائج أعمال اللجنة، ويعاون اللجنة في اداء اعمالها فريق عمل مكون من السادة مديري المراكز اللوجستية والسادة العاملين بالإدارات العامة للتكنولوجيا بكافة المناطق الجمركية ومن ترى الاستعانه به .