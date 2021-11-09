الجمارك تُحذر من تنفيذ عقوبات الشطب ووقف رخصة التخليص في حالات التجاوز بمواقع التواصل الاجتماعي (مستند)

طالبت مصلحة الجمارك من شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة التواصل مع المصلحة، أو الجهات التابعة لها مباشرة عبر القنوات الرسمية للتواصل، والتي حددتها المصلحة أو الدعم الفني، في حالة وجود أي مشكلات تعترض أعضاء الشعبة.

وأكدت المصلحة في خطاب رسمي صادر عن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ” أحمد أبو الحسن “، أنه تلاحظ في الآنة الأخيرة تجاوز بعض المستخلصين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمثل نموذج للجريمة يعاقب عليها وفقا لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ، وذلك بعد انتقادات لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأكدت المذكرة أن العقوبات الرسمية التي حددها القانون تتضمن عقوبات الشطب أو الوقف لرخصة التخليص وفقا لأحكام القانون، فضلا عن عقوبات أخرى يتم تنفيذها لقوانين أخرى.

وحددت مصلحة الجمارك قنوات التواصل معها ومنها الخط الساخن رقم 15460 ، أو الإيميل ACI@CUSTOMS.GOV.EG وموقع الجمارك أو موقع نافذة أو غرفة عمليات ACI بالتليفون المحمول 01222200899 و 01278738307 أو الواتس أب وكذلك فرق الدعم الفني بالشركة المصرية للخدمات ( MTS ) .

واعتبرت المصلحة أن أي شكاوى سيتم استقبالها فقط عبر القنوات الرسمية، أو من خلال الشعبة، خاصة أن شعبة مستخلصي الجمارك تعد شريكا رئيسيا في العملية التجارية، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والخاص بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، فقد كان من أهداف تلك المنظومة حماية جموع المستخلصين من التعامل على بضائع مجهولة المصدر أو ممنوعة أو محظور استيرادها وكان في السابق نظرا لان صاحب البضائع مجهول كان المستخلص محل اتهام وتحقيقات بصفته وكيلا أو مفوضا.

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية فى حماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.