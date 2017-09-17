الجمارك توقف التعامل بالنسخة الورقية لنموذج تحويل الواردات

معتز محمودبدأت مصلحة الجمارك اعتباراً من الشهر الجارى تطبيق قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوقف التعامل بالنسخة الورقية لنموذج تحويل الواردات الذى يطلق عليه «نموذج 4» وذلك بالاكتفاء بالنسخة الإلكترونية منه على المستوردين.ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار هو الاعتماد على النسخة الإ

معتز محمود

بدأت مصلحة الجمارك اعتباراً من الشهر الجارى تطبيق قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوقف التعامل بالنسخة الورقية لنموذج تحويل الواردات الذى يطلق عليه «نموذج 4» وذلك بالاكتفاء بالنسخة الإلكترونية منه على المستوردين.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار هو الاعتماد على النسخة الإلكترونية لنموذج 4 دون غيرها لسد إحدى الثغرات التى يستغلها المتلاعبون من خلال تزويرها وتقديم أوراق ومستندات غير صحيحة، بهدف التحايل وإدخال بضائع بقيم أقل من قيمتها وبالتالى سداد رسوم جمركية أقل من الواجب عليها، الأمر الذى يؤثر على حصيلة مصلحة الجمارك وبالتالى موارد الدولة.

فى البداية، أكد أحد أعضاء مجلس إدارة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية رفض ذكر اسمه، على أن نموذج 4 الإلكترونى كان معمول به فعلياً ويرفق بالمستندات، وأن القرار لن يترتب عليه جديد.

وأضاف أن الفارق قبل تطبيق القرار هو أن هذا النموذج كان مجرد مستند تجريبى بدون أى توقيعات عليه، إلا أنه كان يتم استخدامه لربط قيمة الصفقة ولا يمكن البدء فى الإجراءات إلا به، إذ إنه يحتوى على 16 رقما.

وتابع أن الرقم يربط بين البنك المركزى والبنك المحول منه قيمة الصفقة وبين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة، وأصبح بعد قرار مصلحة الجمارك مستندا نهائيا تم بموجبه إلغاء النموذج الورقى وبات مستوفى توقيعات البنك وصاحب الشأن.

وأوضح أن بعد الغاء نموذج 4 الورقى أصبحت كافة التعاملات أو التحويلات التجارية مهما كانت قيمتها لابد ان تكون عن طريق البنك، إذ يتم تداول المستندات عن طريق البنك المرسل والبنك فاتح الاعتماد او المحول منه قيمة الصفقة.

وأكد أنه لم يعد لصاحب الشأن الحق فى استقدام المستندات من الخارج بيده، حيث لابد ان تقدم من المصدر رأسا الى البنك الخاص به او المحمول عليه قيمة الصفقة الى البنك المراسل بمصر.

بدوره أكد مبروك شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أهمية تفعيل النسخة الإلكترونية لنموذج تحويل الواردات «نموذج 4» عوضاً عن الورقية، لافتا إلى أنه قرار جيد لكنه يتطلب بعض الإجراءات لتوفير المصداقية من مصلحة الجمارك.

وأضاف أن أبرز تلك الإجراءات هى قبول الفواتير جمركيا وتطبيق توصيات اتفاقية الجات ومبدأ قيمة الصفقة طالما تحققت الجمارك من قيمة التحويل بنكيا بعد تفعيل النسخة الإلكترونية لنموذج تحويل الواردت، لافتاً إلى أنه أصبح فعلياً لا مجال للتلاعب.

وأشار إلى أنه رغم إلغاء العمل بالنسخة الورقية لنموذج تحويل الواردت «نموذج 4» ، إلا أن مصلحة الجمارك لا تزال مستمرة فى القواعد المتبعة الخاصة والمعنية بعدم اعتدادها بقيم الفواتير وتطبيق اسعار جزافية دون سند قانونى او اتباع طرق تقييم علمية، خلافا للعراقيل الادارية والمستندية الاخرى.

وأوضح شلتوت أن كل تلك القواعد يترتب عليها طول زمن الافراج الجمركى وتكدس السلع بالموانئ وتحميلها بغرامات تأخير ورسوم أرضيات إضافية فى بعض الأحيان تؤدى الى رفع تكلفة السلعة على المواطن.

وأشار عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أنه على الجانب الآخر تمت زيادة بعض أسعار وعمولات البنوك على جميع المعاملات دون سرعة او انجاز فى تلك البنوك.

وشدّد على أنه رغم ذلك فإن الكثير من البنوك غير ملتزمة بتدبير العملة للمستوردين، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احياجاتهم بما يرفع سعر الصرف على المستوى الواقعى للعملة ويؤدى لاتساع الفجوة فى السوق السوداء للعملة ما بين سعرى البيع والشراء خاصة فى عمله اليورو الى اكثر من 50 قرشا، وفى حين أنه من الطبيعى ألا يتعدى الفارق 5 قروش.

واستبعد عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية أن يؤدى تطبيق القرار إلى تحمل المستوردين بتكاليف إضافية للمستورد أو أن يؤدى لارتباك فى الأسابيع الأولى لتنفيذه، لافتاً إلى أنه مطبق فعلياً منذ ثلاثة أشهر كربط إلكترونى بين البنوك ومصلحة الجمارك على نموذج «4» ، بالإضافة إلى النسخة الورقية التى تم إلغاؤها وفقاً للقرار.

وتابع: بعد أن تم إلغاء النسخة الورقية لنموذج «4» فإن باقى الإجراءات كما هى ضرورة لدخول الفواتير وكل المستندات إلى البنك وتخرج منه مختومة بعد استيفاء دورتها المستندية، ما يعنى أن القرار لن يترتب عليه أى اختصار للوقت أو الجهد سوى تحقق الجمارك من صحة التحويل فقط وتكون هى المستفيد من هذا الإجراء وليس المستورد.