الجمارك توفر خدمة جديدة للشركات الأجنبية المصدرة لمصر

قررت مصلحة الجمارك، توفير خدمة جديدة على منصة كارجو اكس، والتي تتيح للشركات الأجنبية المصدرة الي مصر امكانية تفويض شركات أجنبية اخرى لرفع وتقديم مستندات الشحنات المُصدرة الي مصر نيابة عنها مع مراعاة أن تكون كل من الشركات المُصدرة والشركات المفوضة مسجلة وبياناتها مدققة على منصة كارجو اكس.

وحسب منشور مصلحة الجمارك ” الذي اطلعت عليه المال “، فقد حظرت مصلحة الجمارك رفع مستندات الشحنات من داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية.

وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فان هذه الخدمة تعد من الخدمات التي قامت شركة MTS لتسهيل العمل أمام مستخلصي الجمارك والمستوردين، موضحا أن الشركة تقوم من الحين والآخر بعقد لقاءات مع السوق الملاحي والتجاري لمعرفة أي الخدمات التي يمكن توفيرها لتسهيل عملية التسجيل على منصة كارجو اكس والتي تعد أهم الخطوات الخاصة بالاستيراد عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأشار المصدر إلى مصلحة الجمارك أطلقت خلال مايو الجاري خدمة جديدة للمستوردين عبر ميناء السخنة، والتي تتركز في تأكيد مواعيد الكشف و المعاينة لكافة الشحنات الواردة بميناء السخنة.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تهدف الى تمكين مجتمع التجارة و الأعمال ومتلقي الخدمة من تأكيد مواعيد الكشف و المعاينة للشحنات الواردة بميناء السخنة، حيث توفر الخدمة أيضاً إعادة تعيين موعد جديد في حالة رغبة ” المستورد ” في تعديل موعد الكشف.

وفي نفس السياق أكدت مصلحة الجمارك على أنه سيتم بدء إختبارات التقييم الإلكترونية اعتباراً من يوم السبت المقبل 21 مايو 2022 للمتقدمين المستوفين لشروط التقدم لمسابقة مصلحة الجمارك (الإعلان رقم 1 لسنة 2021) بشأن حاجة المصلحة للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة ” شعبة محاسبة / شعبة جمارك “، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة وفقاً للتوزيع الجغرافى المبين بالإعلان .

وفي يوليو من العام الماضي أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.