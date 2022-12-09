الجمارك توضح متوسط سعر نولون النقل البحري من إنجلترا وأمريكا إلى ميناء السخنة

وضعت مصلحة الجمارك المصرية متوسط أسعار النولون البحري عن الحاويات 20 و40 قدما الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى ميناء السخنة البحري.

يأتي ذلك بناء على متوسط أسعار النولون التي أقرتها غرفة ملاحة الإسكندرية، وذلك في ضوء الاتفاق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة الملاحة بوضع متوسط أسعار النوالين البحرية، والتي بناء عليها يتم وضع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

وحسب منشور تعريفات الصادر عن مصلحة الجمارك رقم 79 لسنة 2022 “اطلعت عليه المال” فإن متوسط سعر نولون الحاوية من إنجلترا للحاوية 20 قدما إلى ميناء السخنة 800 دولار، وللحاوية 40 قدما 1300 دولار.

كما يصل سعر نولون الحاوية 20 قدما من موانئ الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء السخنة 2200 دولار، وللحاوية 40 قدما 3800 دولار، وذلك خلال الثلاثة أشهر الحالية من نوفمبر وديسمبر ويناير.

وكانت قد عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعًا مؤخرًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، بهدف مراجعة مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل، وذلك عن أشهر أكتوبر وفبراير وديسمبر 2022.

وقد تم الاجتماع في ضوء البند الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري.

وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد حققت النوالين انخفاضات تتراوح من 5- 8% عن الثلاثة أشهر الماضية، والتي كانت تشمل أبريل ومايو ويونيو، حيث وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق أسيا والتي تضم (سنغافورة – إندونيسيا – ماليزيا – الفلبين – فيتنام – كمبوديا – تايلاند – ميانمار وكذلك الصين واليابان وكوريا) وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل إلى 7000 دولار للحاوية 40 قدما، بعد أن كانت تزيد عن 10 آلاف دولار، و4600 دولار للحاوية 20 قدما بعد أن كانت 5463 دولارًا للحاوية 20 قدما خلال الثلاثة أشهر السابقة.

أما لموانئ دمياط وبورسعيد فتصل إلى 4300 دولار للحاوية بعد أن كانت بنحو 7695 دولارا خلال الثلاثة أشهر الاخيرة، و6700 دولار بعد أن كانت بنحو 9975 دولارًا للحاوية 40 قدما، والحاوية الثلاجة وصل سعر نقلها إلى 10 ألآف دولار بعد أن كانت بنحو 10.45 ألف دولار، أما لميناء السخنة فتصل إلى 3400 دولار بعد أن كان 4798 دولارا للحاوية 20 قدم و 4500 دولار بعد أن كانت بنحو 7600 دولار للحاوية 40 قدما.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربي خاصة من ميناء جبل علي الإماراتي والدمام السعودي، والدمام، والكويت والبحرين، فوصل سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية الى 1853 دولارا للحاوية 20 قدما، و2803 دولارات للحاوية 40 قدما، والى مواني دمياط وبورسعيد فبلغ سعر النولون إلى 1853 دولارا للحاوية 20 قدما و3064 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 1700 دولار بعد أن كانت بنحو 1948 دولارا للحاوية 20 قدما.