الجمارك توضح شهادات الحركة وإعلانات الفواتير الصادرة من دولتي المملكة المتحدة وتركيا

أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 21 لسنة 2022 أكدت على تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة بخصوص عدم قبول اثبات المنشأ سواء شهادة الحركة أو بيان الفاتورة الصادرة من المملكة المتحدة ” انجلترا ” لأية منتجات ذات منشأ اتحاد أوربي أو تركيا سواء تم التراكم أم لا.

وجاء قرار وزارة الصناعة والتجارة وفقا لكتاب الدكتور أمل أحمد محمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، والذي نص أيضا على أن تقبل شهادات الحركة واعلانات القواتير الصادرة من المملكة المتحدة لمنتجات ذات منشأ بريطاني باستخدام التراكم من مدخلات ذات منشأ الاتحاد الاوربي أو تركيا على أن يحقق المنتج النهائي منشأ المملكة المتحدة ويدون ذلك في الحقل الخاص بالشهادة.

يذكر أن مفهوم التراكم بالاتفاقات التفضيلية، يعرف بأنه المواد التى لها صفة منشأ أية دولة عضو بالاتفاق كأن لها صفة منشأ أي دولة أخرى عضو في ذات الاتفاق، وذلك عند دخولها فى تصنيع منتج ما يتم إنتاجه في هذه الدولة العضو، وليس من الضرورى أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع على هذه المواد.

وخلال فبراير الماضي كانت قد قررت الدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الصناعة، أنه فيما يتعلق بالنقل فانه لا يجوز أن يتم النقل المباشر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية الشراكة المصرية – البريطانية، إلا أنه يمكن نقلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك مع استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة 13 المعنية بالنقل المباشر في الفصل الخاص بقواعد المنشأ في اتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا، وذلك نظرا لاختلاف أحكام تلك المادة في الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية بين مصر والمملكة المتحدة.

وتعتبر مصر في المركز الـ48 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% من إجمالي التجارة، ويقدم حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2019.

وفي العام قبل الماضي بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترليني، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترليني بضائع و800 مليون جنيه إسترليني خدمات، فيما قدرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، منها 900 مليون جنيه إسترليني بضائع و400 مليون جنيه إسترليني خدمات.

وكانت أبرز السلع التي صدرتها المملكة المتحدة إلى مصر الآلات وأجهزة ميكانيكية وحديد وصلب ومعدات ومنتجات دوائية، فيما جاءت الأجهزة والمعدات ومنتجات الوقود والفواكه والخضروات في قائمة أبرز المنتجات التي استوردتها بريطانيا من مصر.