الجمارك توضح المعاملة الضريبية على جهاز والسائل المستخدم بالسجائر الإلكترونية

أكدت مصلحة الجمارك على احتساب رسم التأمين الصحي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للعبوة التي تحتوي على جهاز منفصل عن السائل الخاص بالسجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى سائل إلكتروني والتي تصل حجم الوحدة للسائل الإلكتروني 1.9 مليلتر بنكهاته المختلفة، وذلك بواقع 14% من قيمة البضائع، وفقا لمنشور تعريفات رقم 26 لسنة 2023.

وأوضحت مصلحة الجمارك، ردا على شركة المنصور الدولية للتوزيع ، أن هذا يأتي وفقا لخطاب صادر عن مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، كما أن تلك الرسوم تأتي وفقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وخطاب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فيها السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

وأشارت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة،إلى أنه على هذا الأساس فإن جهاز التسخين يضخع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، كما أن السائل الإلكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة ضريبية 2 جنيه لكل مليلتر من السائل طبقا لنص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق للقانون بند أولا ويشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الالكترونية سواء يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين .

كما أنه وفقا لما أفادت به الهيئة العامة للتأمين الصحي بكتابها فإنه وفقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي ضرورة تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل على السائل الإلكتروني المستورد من الخارج بواقع 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من سعر بيع المستهلك النهائي على السائل الإلكتروني فقط لصائح نظام التأمين.

ومن ثم يتم احتساب رسم التأمين الصحي على السائل الإلكتروني بنسبة 10% من سعر بيع المستهلك النهائي شامل جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وفقا لما ورد بكتابنا الصادر برقم 956 في فبراير 2023.

كما نص المنشور على مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها.