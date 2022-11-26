«الجمارك» توضح الإجراءات الخاصة بتفتيش حقائب القادمين والمسافرين

أعلنت مصلحة الجمارك عن الإجراءات المتبعة أثناء تفتيش حقائب جميع الركاب القادمين والمسافرين، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم في صالة التفتيش تحت وأمام كاميرات المراقبة.

وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء تم ويتم بالفعل في جميع حالات الضبط ما عدا التفتيش الذاتي، فإنه يتم داخل مكان مغلق احتراما وحماية لخصوصية الركاب أيا كان وضعهم الاجتماعي.

كما أن مصلحة الجمارك لا تقوم بتسريب أية تحقيقات شخصية وتكون حريصة دائما على عدم كتابة أسماء الركاب الذين تم تحرير محاضر ضبط جمركي ضدهم ولا تقوم بأي إشارة لهم من قريب أو بعيد.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنها تقوم دائما بواجبها الوطني للمساهمة في حماية الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما تقف دائما علي مسافة واحدة بمنتهى الشفافية والحيدة والعدالة مع جميع المتعاملين سواء كانوا من المواطنين المصريين أو من الأجانب.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة، عقب عودتها من أمريكا على متن طائرة نيويورك، اليوم الجمعة، وذلك بعد اكتشاف حيازتها لحلوى بمخدر الماريجوانا.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت حيازة منة شلبي لـ12 كيسًا يحوى مخدر الماريجوانا وحلويات بونبوني، وأصناف أخرى محشوة بذات المخدر، وذلك عند تفتيشها بعدما وصلت للصالة رقم 3 بمطار القاهرة، على متن طائرة نيويورك في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وعُثر بحوزتها على كمية من مخدر الماريجوانا المحظور تداوله داخل مصر في صورة حلويات وتشغيلات أخرى، بعدما فتش حقيبتها موظفي مصلحة الجمارك الذين ضبطوا الواقعة، وسلّموها بحرز المضبوطات إلى إدارة المباحث الجنائية بالمطار.

واتخذت الإجراءات القانونية، على أن ترحل الفنانة إلى نيابة للنزهة، للتحقيق معها، وتم إخلاء سبيلها بضمان 50 ألف جنيه.