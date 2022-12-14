الجمارك توضح اشتراطا بشأن بيان الفاتورة في الاتفاقيات الأورمتوسطية

أكدت مصلحة الجمارك على أن بيان الفاتورة الوارد نصه بالاتفاقيات الاورمتوسطية يجب أن يدون على مستند تجاري مصاحب للرسالة، وذلك حسب منشور اتفاقيات الصادر عن المصلحة.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي وفقا للمادة 22 بالفقرة السادسة من برتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي، ولا يكون اعلان المنشأ على مستند مستقل بذاته.

جاء ذلك عبر منشور اتفاقيات رقم 45 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك، وذلك في ضؤ خطاب الدكتورة دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

وتأتي تلك التعليمات بناءا على استفسار مصلحة الجمارك من مسئولي وزارة الصناعة والتجارة حول ما ان كان يعتد بـ” اعلان المنشأ ” Declaration of origin ، كمستند تجاري يدون عليه بيان فاتورة كمستند اثبات منشأ لتطبيق الاتفاقية من عدمه.

وأكدت مصلحة الجمارك على ضرورة التأكيد على أن بيان الفاتورة هو العبارة الوارد نصها بالاتفاقية الاورمتوسطية، ويجب أن تدون على مستند تجاري مصاحب للرسالة، ولا يكون الاعلان على مستند مستقل بذاته.

وخلال فبراير الماضي أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن شهادات المنشأ التي يتم التعامل من خلالها بخصوص البضائع الأورومتوسطية.

ونصت التعليمات التي أصدرتها مصلحة الجمارك، على أنه يجب أن يتضمن بيان القانورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقًا للمادة 22 من برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

ووفقًا لمنشور الاتفاقيات رقم 2 لسنة 2022 أنه في حالة تواجد التوقع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.

وأكدت الدكتورة أمل أحمد محمد، مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك، أنه تم تعميم تلك التعليمات بكل المواقع الجمركية المختصة التابعة، ليتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت عبر منشور الاتفاقيات الصادر عن المصلحة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على خطاب محمد سمير مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ، بوزارة الصناعة والتجارة، والذي أكد في رده لمصلحة الجمارك بشأن إمكانية قبول اعلان المنشأ المدون على القواتير، والمقدم كمستند اثبات للرسائل الواردة في إطار الاتفاقيات التفضيلية الاورومتوسطية، سواء كان توقيع المصدر عليه حي أو الكتروني في ضوء الفواتير على موقع التسجيل المسبق للشحنات مباشرة من المصدر.

وأكد “سمير” ضرورة أن يتضمن بيان الفاتورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقا لصريح المادة 22 من بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وأنه في حالة عدم تواجد التوقيع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.