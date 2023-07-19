الجمارك توجه بحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة «الصحة» و«الصناعة والتجارة» (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 14 لسنة 2023 والخاص بتصدير الأوكسجين وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

ونص المنشور الذي اصدرته نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، على أن يتم تطبيق قرار وزير التجارة والخارجية، رقم 243 لسنة 2023 بشأن استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2021 الخاص بعدم السماح بتصدير الاكسجين بند جمركي ( 2804.40 ) إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتبارا من منتصف يوليو الجاري.

يأتي ذلك في ضؤ منشور تصدير رقم 9 لسنة 2021 المعلن به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 321 لسنة 2021 ومنشور تصدير رقم 17 لسنة 2022 .

وفي يوليو عام 2021، أكدت نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، عن تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة اليوم الجمعة، بشأن تصدير الأكسجين، الصادر الخميس من وزيرة الصناعة والتجارة، رقم 321 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15 يوليو من نفس العام.

وأكدت على أنه فور وصول نسخة من القرار تم التنفيذ للقرار وإدراجه على التطبيقات والتأكد من نقله للمواقع الجمركية بالتنسيق مع مسؤل نقل البيانات بقطاع التكنولوجيا .

ونص قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 321 لسنة 2021 على أنه لا يسمح بتصدير الأكسجين بند جمركي رقم 2804.40 ، إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة .

وجاء القرار بناء على كتاب وزيرة الصحة والسكان رقم 8319 بتاريخ 14 يوليو 2021، بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان، وبناء على ما عرضه مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو 2021.

والجدير بالذكر أن عدد الشركات المنتجة للأكسجين في مصر تبلغ 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب، يتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في مصر.

ويتم توريد الأكسجين للمستسفيات إما سائلا، ويتم تجميعه في “تنكات” وفصله في المستشفى، وتحويله إلى بخار أو يتم تعبئته في أسطوانات وتوريده في الصورة الغازية مباشرة إلى المستشفيات.