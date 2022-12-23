«الجمارك» توجه بتنفيذ فرض رسم صادر على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ

أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 30 لسنة 2022 بشأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ والذي يقع تحت بند جمركي 7204.21 ، والذي تم توزيعه بالمنافذ الجمركية اليوم.

ونص المنشور، الذي اطلعت عليه “المال” على حذف صنف خردة وفضلات من خلائط الصل المقاوم للصدأ من الحدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، كما يتم فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بواقع 3500 جنيه للطن.

كما لا يسري هذه الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثنمار والمناطق الحرة.

وفي مارس الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابق قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، بحسب بيان الوزارة.

وبحسب القرار في مارس فقد تضمنت البنود الجمركية التي يحظر تصديرها نحاس نصف خام (مات)، نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر).

كما تضمن القرار حظر تصدير الخردة الحديد وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.

وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.