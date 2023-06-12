الجمارك توجه بتطبيق قرار المالية القيمة الواجب تحصيلها على واردات خام النحاس للتصنيع

أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات للمنافذ الجمركية المختلفة بضرورة تنفيذ قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن المعاملة الضريبية الخاصة بواردات النحاس.

وأشارت مصلحة الجمارك عبر منشور تعريفات حصلت ” المال ” على نسخة منه، بضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار رقم 271 لسنة 2023 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة على أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ونص القرار على اضافة فقرة ثانية الى المادة الاولى من قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 والتي ستكون نصها ” واستثناء من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة تكون القيمة الواجب تحصيلها على واردات خام النحاس للتصنيع عند الافراج عنها بواقع نصف في المائة من قيمة الواردات.

وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، في عام 2018 القرار رقم 379 لسنة 2018 لتعديل قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبه التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبه من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم الماده 67 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 سنه 2005.

ونصت الماده الأولى من القرار على إلزام مصلحه الجمارك بتحصيل نسبه 1% من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبه علي النشاط التجاري والصناعي علي الضريبة علي رباح الأشخاص الاعتبارية.

نصت المادة الثانية من القرار على التزام الجمارك بالتحصيل عند الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة المستحقة.

وفي مايو الماضي توقع محللو شركة “ترافيجورا” للتجارة، أن ترتفع واردات الصين من النحاس المكرر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2023، بدعم من تراجع مخزونات البلاد من المعدن تدريجيًا.

وقال محللو الشركة، إن زيادة مخزونات الصين من المعدن الأحمر جاءت بسبب زيادة الإنتاج بشكل قياسي خلال مارس الماضي إلى 1.05 مليون طن، بالإضافة إلى بطء تعافي اقتصاد بكين من فيروس كوفيد-19، وفقًا لرويترز.

وأضاف المحللون، أن مخزونات النحاس المكرر الصينية قد تجاوزت أعلى مستوى لها، وبدأت في التراجع، مع توقعات بأن تستمر في الانخفاض، وهو ما يحفز تقديرات زيادة استيراد بكين من المعدن لتغطية الطلب المحلي، خاصةً في ضوء آمال انتعاش اقتصاد البلاد بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وكانت بيانات الجمارك الصينية، قد أظهرت في وقت سابق، أن واردات الصين من النحاس المكرر، والتي تُعد مستوردًا بارزًا للمعدن على الصعيد العالمي، سجلت نحو 746,692 طن خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة تراجع 12.6% على أساس سنوي.

وشكّل حجم واردات الصين من النحاس المكرر خلال الربع الأول من 2023، أدنى مستوى استيراد منذ الربع الأول من عام 2015 على أقل تقدير، مما أثار تخوفات ركود اقتصادي نتيجة ضعف الطلب في أكبر مستهلك في العالم.