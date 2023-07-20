الجمارك توجه بتطبيق استمرار رسم الصادر على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 52 لسنة 2023 والخاص بتطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في شأن استمرار فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق الزنك.

وتحمل تلك البضائع بند جمركي رقم 79.03 بواقع 5 ألآف جنيه للطن والذي تم العمل به رسميا بدءا من 16 يوليو الجاري.

ومن المقرر حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة أن يتم فرض هذا الرسم لمدة عام تنتهي في 15 يوليو 2024 .

ويأتي تجديد قرار رسم الصادر بناءا على مذكرة تم التقدم بها من قبل الدكتوره رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في 21 يونيه الجاري.

وكان قد أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى أن قرار استمرار فرض الرسوم، يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.

وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتبارًا من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.