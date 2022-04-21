أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل وزارة المالية، على ضرورة التزام كافة المواقع الجمركية التنفيذية بطباعة نسخة واحدة فقط من اذن الافراج ( نموذج SAD ) الخاصة بالشهادة الجمركية وتسليمها لصاحب الشأن بعد انتهاء الاجراءات.

جاء ذلك عبر منشور جمركي تعليمات رقم 28 لسنة 2022، حيث نص على أن يتم الصرف بشكل الكتروني عند الانتهاء من ميكنة بوابات الصرف أو توفير أجهزة التابلت التي تمكن من ذلك.

كما أنه يأتي في اطار متابعة أداء العمل بالمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وفي إطار ما تلاحظ من تعدد نسخ الافراج عن الرسائل الواردة من الخارج.

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك في يوليو الماضي قرارا باختصاصات ومهام مراقب الدفع بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك توحيدا للإجراءات الجمركية المختلفة.

ونص المنشور رقم 8 إجراءات لسنة 2021 على أنه عند الانتهاء من عملية التثمين وتحويل الإقرار الى معتمد وتحت السداد يقوم مدير التعريفة الذي يحدده مدير الموقع المختص بمراجعة البيان الجمركي والتأكد من اعتماده من حيث البند والسعر على الشاشة.

كما يقوم في حالة المسار الأحمر بالتأكد من نتيجة الفحص والمعاينة ومطابقتها على المستندات وعلى الشاشة، والتأكد من استيفاء جهات العرض الرقابية والقواعد الاستيرادية واستيفاء المستندات المطلوبة التي تقدم ، ومراجعة جميع إجراءات الشهادة قبل السداد.

ونص المنشور على قيام مراقب الدفع بالتأكد من سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وتحويل البيان من حالة ” معتمد وتحت السداد” إلى ” تم السداد “، ويسمح بطباعة إذن الافراج بعد مرحلة ( تم السداد ) فقط ، والتوقيع على نسخة إذن الإفراج.

كما نص القرار على أنه في حالة الرسائل المفرج عنها والخاضعة الى اتفاقيات تفصيلية يتم تخصيص أحد مديري التعريفة يكون دوره الإبلاغ على أصل شهادة المنشأ محل تطبيق الاتفاقية من عدمه مستنديا وختم الشهادة بما يفيد صلاحية ذلك المستند لتطبيق الاتفاقية مع استمرار الإجراءات.

كما يقوم المثمنين بالمعاينة النافية للجهالة وفقا للمستندات المقدمة والبضائع الواردة، بالإضافة إلى كتابة المعاينة وفقا لمنطوق البند علي الفاتورة ووضع البئد الجمركى وفقا لطبيعة الوارد وادراجه بالحاسب الآلي.

كما يقوم المثمن باعتماد القيمة لأصناف ( المستعمل – الشخصي – مخزون الفرز الثاني وما دون – المنسوجات ) على الفواتير وقبولها، بالإضافة إلى مسح المستندات لعملية الكشف والمعاينة وإدراجها بالبيان الجمركي آليا للنافذة الواحدة.