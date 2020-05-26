الجمارك توافق لشركة النصر لصناعة الكوك على تصدير الفحم النباتي (مستند)

وافق جهاز شئون البيئة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، على تصدير شحنات الفحم الحجري أو البترولي .

يأتي ذلك على خلفية وقف مصلحة الجمارك تصدير شركة النصر لصناعة الكوك منذ عدة أشهر، وهو ما أدى إلى لجؤ الشركة الى جهاز شئون البيئة لإستصدار خطاب لمصلحة الجمارك بهذا الخصوص.

وخاطب جهاز شئون البيئة مصلحة الجمارك قالت فيه أن جهاز شئون البيئة انتهى في جلسته رقم 51 لسنة 2020 من الموافقة على ما انتهى اليه رأي لجنة الفتوى برئاسة الجمهورية بعدم إدراج نشاط التصدير الفحم الحجري أو البترولي ضمن مفهوم تداول الفحم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة المعدلة بوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 .

وأشار جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتورة ايناس أبو طالب أنه لا مانع من الاستمرار بتصدير الفحم النباتي بجميع انواعه . صورة من خطاب جهاز شئون البيئة لمصلحة الجمارك

وتعد شركة النصر لصناعة الكوك من أهم وأبرز شركات تداول الفحم وصناعته وتجارته، وتقوم باستيراد بعض الكميات من كثير من دول العالم، وتقوم بعمل قيمة مضافة عليه بمصانعها وتقوم بإعادة تصديره مرة أخرى .

وقامت الشركة منذ عامين بالشروع في إنشاء مشروع لها بميناء الاسكندرية لتداول الفحم، وكان ضمن أرصفة محطة متعددة الأغراض التي يتم إنشائها حاليا على ارصفة 55 – 62 ، إلا ان هيئة الميناء منحت الشركة أرصفة بديلة لتداول الفحم بميناء الدخيلة .

وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية منذ أكثر من عامين جميع شركات تداول الفحم بتوفيق أوضاعها والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على نشاطها، من خلال دراسة تقييم الأثر الييئي عبر مكاتب متخصصة تعمل في هذا النشاط

وصدرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، والتي تضمنت القواعد والاشتراطات الملزمة لضمان حماية البيئة بداية من استقبال وتفريغ الفحم بالموانئ المصرية ونقله وتخزينه وحتى الوصول للمستخدم النهائى له.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وأنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2383 لسنة 1960 وهى حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية “محطة الفحم بشركة الكوك”.

وتمتلك الشركة رصيفين حاليا الأول بميناء الدخيلة بالاسكندرية لتفريغ الفحم الحجرى بمعدل يومى حوالى 3000 طن بسعة 100 الف طن، ورصيف على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجرى بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن / اليوم .