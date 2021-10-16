الجمارك توافق على نقل الحاويات من السخنة إلى غرب بورسعيد عن طريق السكة الحديد (مستند)

بناء على مذكرة تم التقدم بها لمصلحة الجمارك من رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات

وافقت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ، على نقل الحاويات من ميناء العين السخنة إلى ميناء غرب بورسعيد كوجهة نهائية للبضائع، وذلك على خلفية تقدم شركة بورسعيد لتداول الحاويات العاملة بميناء غرب بورسعيد، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ” المسئولة عن إدارة موانئ قناة السويس ” .

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، في خطابه للمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، على أن هناك بديلين لنقل البضائع من ميناء العين السخنة الى ميناء بورسعيد مباشرة بالسيل الملاحي دون فتح، ويتركز البديل الأول في النقل بواسطة بارجات، حتى يمكن من خلال بارجات تقوم بتحميل الحاويات تحت الملاحظة الجمركية بنظام الترانزيت المباشر ” الاقطرمة” من ميناء السخنة الى ميناء بورسعيد بحريا مرورا بقناة السويس وذلك طبقا للإجراءات والضوابط المتبعة بخصوص الترانزيت المباشر ” الاقطرمة ” .

أما البديل الثاني فيتضمن النقل بواسطة السكة الحديدية، والذي يتم وفق الاجراءات الجمركية المتبعة في هذه الحالات شريطة أن تكون وجهتها النهائية الواردة بالبوليصة ميناء بورسعيد، وذلك عن طريق أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بتعديل الوجهه لتكون ميناء بورسعيد في حال اذا كان خانة الوصف مدون بها أن الوجهة النهائية جمرك بورسعيد.

كما يتم النقل بواسطة السكة الحديد من داخل الدائرة الجمركية لميناء السخنة الى داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد بنظام الترانزيت المباشر، كما يتم تطبيق كافة الاجراءات الخاصة بالتأمين والرقابة الجمركية من مندوب التوكيل وحراسة الشرطة وغلق الحاويات بقفل جمركي، بالاضافة الى تحصيل الضمانات اللازمة وفقا لأحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 ، علاوة على عرض جميع الحاويات على أجهزة الفحص بالأشعة ( X-RAY ) ، بالاضافة الى اتباع الاجراءات الجمركية المقررة بالتحقق الظاهري ثم النوعي عند الوصول واسيتفاء جهات العرض الرقابية.

وتابع الشحات غتوري وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة اتخذت من جانبها عدة إجراءات للحد من هذا التكدس وذلك بزيادة أعداد موظفي الجمارك بالعين السخنة وتوجيه شركة موانئ دبي العالمية الى زيادة المعدات في الميناء وفتح ساحات جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة في ميناء السخنة الأمر الذي ترتب عليه انخفاض حجم الحاويات المتراكمة في الميناء، وعدد الحاويات المنتظرة للكشف من 5000 الى 150 حاوية فقط يوم الخميس الماضي، كما تم الانتهاء من نزول جميع الحاويات المطلوبة للكشف يوم السبت الماضي.

يأتي ذلك على خلفية تقدم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتقدم لمصلحة الجمارك بمذكرة رسمية بشأن الموافقة على نقل الحاويات الواردة من ميناء التفريغ لميناء الوصول النهائي الى ميناء غرب بورسعيد.

وأكدوا في المذكرة أنه نظرا لارتفاع نوالين النقل البحري في ميناء بورسعيد مقارنة بميناء السخنة، الأمر الذي أدى الى قيام كثير من المستخلصين والمستوردين الى توجيه الشحنات الواردة بجمهورية مصر العربية الى ميناء السخنة، مما أدى الى حدوث تكدس وإختناق بميناء السخنة وانخفاض معدلات التداول بشكل كبير بميناء غرب بورسعيد.

وطالبت الهيئة في مذكرتها أن الهدف من هذا الأمر عودة معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد الى الزيادة، وكذلك تيسيرا على المستوردين في إنهاء اجراءات شحناتهم وتقليلا لمعاناتهم .