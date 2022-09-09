«الجمارك» توافق على مد المخلصين صلاحية رقم التسجيل المسبق للشحنات

وافق الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتقدم المستورد بنفسه أو من خلال وكيله من المستخلصين الجمركيين، بطلب تجديد صلاحية رقم ACID إلى رئيس الإدارة المركزية المختص وفقا للتفويض الممنوح له بشأن مد صلاحية رقم التسجيل المسبق للشحنات “ACID” وذلك في ضوء قرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 .

ومن المعروف أنه بعد إجراءات التسجيل المسبق للشحنات التي يقوم بها المستوردون أو وكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين، يتم الحصول على رقم تعريفي للشحنة “ACID” والذي يتم وضعه على كافة مستندات الشحنة، ويكون له صلاحية لمدة محددة، ويتم بعدها التقدم بطلب مد صلاحية هذا الرقم مرة أخرى، في حالة أن تتأخر الشحنة عن الاستيراد.

جاء ذلك عبر مذكرة تقدم بها أحمد يوسف أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، على رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

وأشار يوسف إلى أن هذا يأتي بعد تقدم شكوى من بعض الشركات من طلب المواقع الجمركية من المستورد فقط أن يقدم بنفسه طلب تجديد صلاحية رقم ACID دون وكيله من المخلصين الجمركيين.

وتابع أبو الحسن عبر مذكرته، بأنه قد أثير أثناء اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المنعقد في 7 سبتمبر الجاري، بتضرر إحدى الشركات من طلب المواقع الجمركية أن يتقدم المستورد بنفسه بطلب تحديد صلاحية رقم ACID إلى رئيس الإدارة المركزية المختص وفقا للتفويض الممنوح له بشأن مد صلاحية رقم ACID بموجب قرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 .

وتابع أن الإجراءات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات والواردة بالفصل الأول من الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 في المواد أرقام 196 حتى 198 قد سمحت للمستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين باتمام الإجراءات الخاصة بهذا النظام بما فيها مد صلاحية الرقم التعريفي ACID لذلك لا يوجد ما يمنع من قيام الوكيل من المستخلصين الجمركيين بموجب التفويض الإلكتروني من تقديم طلب تجديد رقم ACID نيابة عن المستورد.

وعلى هذا الأساس وافقت مصلحة الجمارك بتوجيه الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) بتنفيذ طلب تجديد رقم ACID إلكترونيا على منظومة نافذة ويتاح ذلك للمستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، إلى ضرورة التحرير الى المناطق الجمركية الثلاثة بقبول طلب التجديد لرقم ACID من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بموجب التوكيل الرسمي أو التفويض الإلكتروني على منصة نافذة.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على جميع الواردات المصرية بالموانئ المصرية، ومن المقرر أن يتم تنفيذه بالشحن الجوي خلال أكتوبر المقبل لأول مرة إلزاميا، بعد أن تم تطبيقه بهذا النشاط تجريبيا منذ أبريل الماضي.