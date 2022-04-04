نقل وملاحة

الجمارك توافق على قبول تعهد الشركة المصرية السودانية كجهة ضامنة لعبور السلع للسودان

عبر منشور اجراءات مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 2022
السيد فؤاد 10:21 م, الأثنين, 4 أبريل 22 10:21 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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وافقت مصلحة الجمارك على طلب الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة كجهة ضامنة لعبور السلع الاستراتيجية الى السودان مع تقديم خطاب ضمان أو تعهد من شركة ذات طبيعة حكومية وفقا لشروط مصلحة الجمارك لكون المساهمين في الشركة السودانية مساهمين حكوميين.

وحسب مصدر جمركي فقد تمت موافقة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك على قبول تعهد الشركة السودانية كضمان يغطي قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة على البضائع الخاصة بالشركة وتمر بنظام الترانزيت برا بين دولتي جمهورية مصر وجمهورية السودان.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اجراءات رقم 8 لسنة 2022 وتم توزيعه على كافة المنافذ الجمركية لقبول هذا التعهد من الجانب السوداني، بغرض تسهيل مرور تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.

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وكانت قد وافقت مصلحة الجمارك برئاسة الشحنات غتوري في نوفمبر الماضي على إجراءات جديدة بخصوص البضائع الواردة بنظام الترانزيت 4 دول عربية، تضم كلا من (ليبيا، والسودان، ولبنان، وسوريا) لميناءي الإسكندرية بغرض التسهيل أمام تلك البضائع المتجهة إلى تلك الدول.

جاء ذلك عبر مذكرة تم التقدم بها من قبل مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية، إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، والتي نصت على أن تلك الإجراءات جاءت في إطار تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الصادرة عن توصيات رئيس الجمهورية، وما تم رصده من لجان المتابعة والمعلومات في الفترة الأخيرة.

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وجاء في المذكرة أن بضرورة التنبيه على المنافذ الجمركية بعرض الرسائل الواردة بنظام الترانزيت إلى دولتي السودان – ليبيا وكذلك الرسائل الواردة من دولتي (لبنان – سوريا) لمينائئ الإسكندرية والدخيلة (وارد عادي ، وترانزيت) وذلك أثناء السير في الإجراءات.

وقفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال عــام 2021، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار، مقابل 212.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة السودان لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.5% .

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وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان، أوضح جهاز الإحصاء أنها تمثلت في الدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار، سكر بقيمة 1.6 مليون دولار، منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار، أسمدة بقيمة 41 مليون دولار .

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان فكانت حيوانات حية بقيمة 193.2 مليون دولار، حبوب بقيمة 70.8 مليون دولار، قطن بقيمة 43.6 مليون دولار، ولحوم بقيمة 24.2 مليون دولار .

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بقلم السيد فؤاد

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