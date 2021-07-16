اقتصاد وأسواق

الجمارك توافق على العمل يومي السبت والأحد بالمنافذ لسرعة الإفراج عن البضائع

بعد التأكيد على بدء أجازة عيد الأضحى من غد السبت بالجهات الحكومية
السيد فؤاد 3:23 م, الجمعة, 16 يوليو 21 3:23 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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كشف محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك، عن أنه تواصل مع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بخصوص عمل الجهات المختلفة بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية، وتم الاتفاق على تأكيد عمل الموانئ يومي السبت والأحد، لسرعة إنهاء الإفراج عن البضائع الصادرة والواردة.

وأشار العرجاوي إلى أنه تقرر العمل غدا السبت وبعد غد الأحد، بالجهات المختلفة، بعد التواصل مع هيئة الرقابة على الواردات، وهيئة سلامة الغذاء ومحطات الحاويات بالموانئ المصرية، والتوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك، كما سيتم عمل البنوك يوم الأحد فقط.

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وأضاف نقيب مستخلصي الإسكندرية، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وافقت الخميس على تعيين نوباتجية عمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.

وأوضح أنه تقدم بمذكرة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتعيين بوباتجية بالمعامل الخاصة بالهيئة بالإسكندرية والدخيلة، وعليه وافق اللواء هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتعيين تلك النوبتجية في اللوجستيات وأماكن الفحص في الساحات والفحص المعملي يومي الأربعاء والخميس القادمين ثاني وثالث أيام العيد مع الأخذ في الاعتبار تحصيل الرسوم المقررة للعمل أثناء العطلات الرسمية طبقا للقرار 204 لعام 2019 الخاص بعمل الهيئة.

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وأشارت منى نصر، مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أن العمل بالمنافذ الجمركية للجهات المسئولة عن الاستيراد والتصدير يستمر أيام الأحد والإثنين، بالتنسيق مع الجهات المختلفة العاملة بالمنافذ.

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بقلم السيد فؤاد

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