«الجمارك» توافق على استخدام السلك والرصاص بديلًا للسيول الجمركية المستخدمة في غلق الحاويات (مستند)

وافقت مصلحة الجمارك على استخدام السلك والرصاص كبديل مؤقت عن استخدام السيول الجمركية، والتي هي عبارة عن سلك معتمد من مصلحة الجمارك لغلق الحاويات، ويعمل كـ”قفل للحاوية”، وذلك في حالة نفاد رصيد السيول الجمركية من المخازن.

جاء ذلك عبر منشور جمركي أصدرته الدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءت الجمركية، رقم 11 لسنة 2022 ، والذي نص في مادته الثانية على ضرورة التزام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن استعجال السيول في أسرع وقت والطلب قبل النفاذ بفترة كافية.

وجاءت تلك التعليمات بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بأنه لا مانع من تنفيذ تلك الإجراءات والقواعد المقررة مع استعمال السيول في اسرع وقت والطلب قبل النفاذ بفترة كافية.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على ضوابط استخدام السيل الجمركي، التي تنص على أنه لا يجوز استخدام السلك والرصاص في تأمين الحاويات والشاحنات بين الدوائر الجمركية المختلفة، ويقتصر التأمين على السيل الجمركي المعتمد من المصلحة.

كما نصت اللائحة على أنه في حالات الضرورة التي يقرها مدير الجمرك ووفقًا لطبيعة البضائع أو صعوبة شحنها في حاويات أو شاحنات مغلقة يراعى ان تكون المستندات توضح اسم الصنف وكميته ووضع الاختام الجمركية على كل طرد والارسال تحت الملاحظة الجمركية والتحقق من الصنف الوارد بجمرك الوصول.

كما تنص اللائحة على أن الاجراءات الجمركية المتبعة بجمرك الوصول تتركز في أن يقوم صاحب الشأن بأصل صورة الارسال وصورة البوصلة الواردة لمأمور باب الدخول حيث يقوم مأمور جمرك الوصول ويجب التأكد من سلامة الاختام والطرود ومراجعة السيل الجمركي وماركة الطرود وتسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوي.

ويعتبر السيول الجمركية عبارة عن واير اما قصير أو طويل حسب ما يتم تحديده لكل حاوية، حيث تعتبر تلك الوايرات معتمدة من قبل مصلحة الجمارك، ويتم من خلال غلق الحاوية بإحكام .

ويتحمل صاحب البضائع تكلفة السيول الجمركية، ونصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث تم تعديل الفقرة الاولى من المادة 189 لتكون ”تحصل القيمة الفعلية للسيل الجمركي بحد أدنى 60 جنيها للسيل واير قصير، و100 جنيه للسيل واير طويل” بعد أن كانت 5 جنيهات فقط قبل التعديل” .