الجمارك: تنسيق مع البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال

مها أبوودن أكد د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الاموال و التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الارهاب. جاء ذلك فى…

مها أبوودن



أكد د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الاموال و التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الارهاب.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة.

وأوضح أنه استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الارهاب عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط.

وأشار إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولى الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام والتى يطلق عليها ( السلائف الكيميائية ) والتى تدخل فى صناعة الارهاب.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم فى إيجاد الية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث ادارة مخاطر شاملة فى مجال مكافحة الارهاب لان الامر يحتاج الى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والانسانية من هذا الخطر.

وأشار عبد العزيز إلى الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الاسلحة الصغيرة والخفيفة مشيرا الى ان هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والاجهزة الامنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.

كما أكد فى كلمته التى ألقاها فى اليوم الثاني لاجتماع المنظمة على الدور المهم لمصالح الجمارك فى تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة وهو الامر الذى يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدى فى النهاية الى تحصيل ايرادات الدولة على النحو الصحيح.