الجمارك تنتظر مقترح التجار حول الأسعار الاسترشادية لواردات الأدوات المنزلية



دعاء حسني



اتفقت شعبة تجار ومستوردي الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة مع مصلحة الجمارك، علي تشكيل لجنة ثلاثية من الشعبة تتولي إعداد دراسة للأسعار الاسترشادية لواردات القطاع وتقديمها خلال أيام للجمارك لإعادة النظر في التقييم الجمركي الحالى.



كان تجار ومستوردو القطاع، قد وجههوا انتقادات للجمارك خلال اجتماع مشترك لهم الأسبوع الماضي بغرفة القاهرة، لمبالغتها في احتساب الأسعار الاسترشادية لواردات القطاع بناء علي معلومات ترد إليها من قبل المنتجين المحليين بفواتير غير واقعية، مما يجعل الجمارك ترفع السعر الاسترشادي بنسب تفوق الواقع وتنعكس في ارتفاعات كبيرة علي الاسعار للمستهلك وتؤثر سلبا على القوة الشرائية.



قال سعيد خليل مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمصلحة الجمارك، خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، أنه سينتظر الدراسة التى ستقدمها الشعبة لإعادة تقييم “المعلومة السعرية” التي تقيم الجمارك وفقا لها واردات القطاع.



وأوضح سعيد أنه سيتم إعادة النظر فى السعر الاسترشادي المطبق علي واردات الأجهزة المنزلية عقب اجتماع ستعقده الجمارك لاحقا مع التجار.



وأكد خليل أن اتجاه أسعار واردات الأدوات المنزلية وفقا لدراسات ولقاعدة المعلومات التي تمتلكها الجمارك في صعود، مستبعدا أن يتم خفض أو تثبيت الأسعار الاسترشادية الحالية لواردات القطاع، وعقب قائلاً: “سيتم دراسة مقترح التجار أيا كان”.



قال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه ستشكل لجنة ثلاثية من الشعبة تتولي إعداد دراسة حول السعر الاسترشادي المفترض تطبيقه وفقا لأسعار المنتجات لدي المنتجين بالأسواق الخارجية، وستقدم للجمارك خلال أيام.



وانتقد الطحاوي، مبالغة الجمارك في تقدير الأسعار الاسترشادية لواردات الأدوات المنزلية بما رفع تقييم الجمركي لأحد أطقم المائدة من 75 دولارا إلى 120 دولارا خلال أسابيع، بناء علي معلومات وردت للجمارك من قبل منتجين محليين.

