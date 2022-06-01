«الجمارك» تناقش مع كبار سوق الشحن الجوي تفعيل نظام التسجيل المسبق أكتوبر المقبل

علمت ” المال ” أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية عقدت مؤخرا اجتماعا مع عدد من الشركات العاملة في نشاط الشحن الجوي لمناقشة آليات عمل التسجيل المسبق للشحنات على هذا النشاط أول أكتوبر المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك، أن الاجتماع حضره شركات الطيران الرئيسية العاملة بالسوق المحلية، والتي تضم شركة مصر للطيران الحكومية، وشركة الخطوط الجوية الفرنسية ” ايرفرانس ” ، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الألمانية ” لوفتهانز ” ، إضافة إلى شركات البريد السريع والتي ضمت شركات فيدكس، و أرامكس وسما، علاوة على شركة دي إتش إل DHL) ) وشركة البريد السريع ( UPS) .

وقررت مصلحة الجمارك عـقد دورات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك للتدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوى ACI ببرج 4 بمقر وزارة المالية وذلك أيام 2 ، و9 ، و16 ، و23 يونيه الجاري، بالإضافة إلى عقد دورات أيضا لسوق الشحن الجوي خلال شهر يوليو والتي ستكون أيام 7 ، و14 ، و21 ، و28 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً .

وذكرت المصادر أن عقد تلك الدورات يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك بتوعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوى “ACI” وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم ، وتعزيزا للتواصل الإيجابى مع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عقب تطبيق نظام «ACI».

وأتاحت مصلحة الجمارك إمكانية العمل من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي منذ 15 مايو الماضي، وذلك بشكل تجريبي، ليتم تنفيذه إجباريا على كافة الشحنات خلال أكتوبر المقبل.

وأعدت مصلحة الجمارك دليلا لمستخدمي نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذي تم البدء في تطبيقه منتصف مايو الجاري بشكل تجريبي، وإلزاميا مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات في الشحن الجوي يوفر بيانات فورية للأطراف المرخصة في العملية الاستيرادية، بما يسمح بمعالجة مستندات الاستيراد، فضلا عن رصد مفصل لحركة البضائع المستوردة من المورد وحتى الوصول والافراج عنها.

وحسب الدليل الجديد، فان نظام التسجيل المسبق للشحنات في الشحن الجوي يتميز بتوفير معلومات البضائع قبل وصول السلع، وتقليص تكاليف وكلاء الموانئ الجوية، والمتابعة الفورية للصفقات، ونشؤ استخبارات تجارية، بالاضافة إلى إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، وتقليل زمن الافراج ومن ثم تكلفة الافراج عن البضائع.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن المصدر أو الوكيل الملاحي التابع له يقوم بملئ نموذج ACI ويرفق المستندات المطلوبة والتي تشمل بوليصة الشحن والفاتورة وبيان التصدير، وذلك بالتنسيق الالكتروني قبل أو بعد مباشرة شحن البضائع، كما تتوفر المعلومات ذات الصلة على الانترنت في الوقت الفعلي إلى كافة الاطراف المرخصة (المورد، والوكيل الملاحي، والجمارك) من خلال طلب ACI.

وأشارت المصلحة إلى أن نظام التسجيل المسبق ( ACI ) أربع طلبات، حيث تشمل تلك الطلبات، طلب تجاري / صناعي، والتي يستخدم في حالة استيراد شحنات تجارية أو صناعية، وطلب جهات أمنية والتي تستخدم في حالة استيراد شحنات بنظام خضوع حربي لجهات أمنية، وطلب شخصي، والذي يستخدم في حالة استيراد شحنة لمتعامل بغرض الاستخدام الشخصي، وكذا تشمل وطلب أمتعة شخصية والتي تستخدم في حالة شحن الأمتعة الشخصية للمتعامل.