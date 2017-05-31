الجمارك تمنع المستخلصين من إنهاء الإجراءت لحين التسجيل في المضافة

معتز محمود: قررت مصلحة الجمارك، إصدار تعليمات للمجمعات الجمركية، تطالب فيها بوقف التعامل مع المستخلصين لحين إحضارهم بطاقة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة. وبدورها طالبت لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، المصلحة بضرورة العمل مع المستخلصين، والتنسيق معهم قبل…

معتز محمود:

قررت مصلحة الجمارك، إصدار تعليمات للمجمعات الجمركية، تطالب فيها بوقف التعامل مع المستخلصين لحين إحضارهم بطاقة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.

وبدورها طالبت لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، المصلحة بضرورة العمل مع المستخلصين، والتنسيق معهم قبل إصدار القرارات، بهدف تسيير وانتظام العمل داخل الدوائر الجمركية.

وأكد أعضاء الشعبة أن التعليمات واستمرار العمل بها يتسبب فى إعاقة سير العمل وتأخير مدد الإفراج عن البضائع الواردة، وتحميل العملاء بغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية الأجنبية.

قال جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه من الضرورى أن تحصل ضريبة القيمة المضافة من المستورد وصاحب الشأن، وليس من المستخلص، أسوة بالقضايا التى يرفعها من المحامين.

وأشار حسنين إلى أن اللجنة وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تسعى مع مصلحة الضرائب فى الأيام المقبلة، لعمل تسوية باتفاقية تحاسبية، التوقيع عليها عبر الغرفة التجارية لحل هذه الإشكالية.

واقترح رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الاتفاق على نسبة مئوية تحدد بين مصلحة الضرائب على المبيعات “القيمة المضافة”، والشعبة، وسدادها على كل بيان جمركى.

من جانبه أكد على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أن المجمعات الجمركية ترفض قبول البيان الجمركى من المستخلص إلا بوجود صورة من شهادة التسجيل على القيمة المضافة له.

وأضاف أن معظم المستخلصين لم يسجلوا أنفسهم فى ضريبة القيمة المضافة من تلقاء أنفسهم، مرجعاً ذلك لوجود قرار سابق من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، بإعفاء المستخلصين من الخضوع لضريبة المبيعات.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها إلى أن إصداراتفاقية تحاسبية بين المستخلصين عبر الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لحل هذه الإشكالية، يعمل على تسهيل التعامل بين الجانبين، وييسر الإجراءات، ويزيد الثقة بين الجانبين.

من جانبه اقترح مبروك على شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التسوية مع المستخلصين على غرار ما يحدث مع المحامين فى الضريبة على المبيعات عبر إيصالات وجداول مع كل رسالة أو شحنة، معتبرًا أن القانون يسمح بإبرام هذه الاتفاقيات التحاسبية.

وأضاف شلتوت أنه من الضرورى العمل على تحديد تعريف محدد للمستخلص، لعدم تكرار تلك المشكلات، شأن المحامى فى القضايا التجارية الذى يعامل معاملة الأصيل وليس الوكيل.

وأكد عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية على عدم قانونية هذه التعليمات، نظراً لعدم ارتباط الإفراج الجمركى، بضريبة المبيعات على المستخلص، وإنما بضريبة المبيعات على المستورد.

ولفت شلتوت إلى أنه بعد وصول التعليمات للمجمعات الجمركية، بوقف التعامل مع المستخلصين لحين إحضار بطاقة التسجيل على القيمة المضافة، أدى لحدوث تكدسات، وتأخر فى إجراءات الإفراج الجمركى.

