الجمارك تمنح تسهيلات جديدة لأصحاب الفاعل الاقتصادى المعتمد

❏ أولوية الدور للمتعامل المعتمد فى مراحل الإفراج ❏ إتاحة استكمال العمل بعد المواعيد الرسمية ❏ نقيب المستخلصين: خطوة لعودة «الخط الأخضر» فى المنافذالمال ــ خاصقررت مصلحة الجمارك منح حوافز إضافية لعملاء المصلحة الذين يتمتعون بصفة الفاعل الاقتصادى المعتمد لديها، وذلك وفق "المنشور رقم 11

❏ أولوية الدور للمتعامل المعتمد فى مراحل الإفراج

❏ إتاحة استكمال العمل بعد المواعيد الرسمية

❏ نقيب المستخلصين: خطوة لعودة «الخط الأخضر» فى المنافذ

المال ــ خاص

قررت مصلحة الجمارك منح حوافز إضافية لعملاء المصلحة الذين يتمتعون بصفة الفاعل الاقتصادى المعتمد لديها، وذلك وفق “المنشور رقم 11 إجراءات” الصادر عن المصلحة، وحصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار المنشور الجديد إلى أنه يتم التحقق من تمتع المتعامل بصفة «الفاعل الاقتصادى المعتمد» من خلال رقم التعامل المسجل على تطبيق الجمارك، وفقا لبرنامج المخاطر، مع إدراج عبارة «فاعل اقتصادى معتمد AEO» على البيان الجمركى.

كما يتم منح ميزة أولوية الدور للمتعامل المعتمد بخدمة الفاعل الاقتصادى فى مراحل الإفراج عن الرسالة، بما فيها الفحص على أجهزة الكشف بالأشعة، وفى حالة عدم استكمال إجراءات الإفراج فى مواعيد العمل الرسمية، يراعى ميزة استكمال باقى الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية تخفيضا لزمن الإفراج.

ولفت المنشور إلى أنه يتم الإفراج عن رسائل المتعاملين المعتمدين بخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد بالمسار الأخضر، مع مراعاة استيفاء كافة جهات العرض الرقابية والأمنية إن وجدت وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى مع خضوع رسائل العملاء لنظام الانتقاء العشوائى آليا وفق نظام إدارة المخاطر.

واستثنى المنشور من رسائل المسار الأخضر بعض الحالات، كالاستيراد والتصدير وفقا للنظم الجمركية الخاصة التى تتطلب ضرورة المعاينة، السلع المسموح باستيرادها مستعملة او المرتجع، حالات تطبيق الاتفاقيات التفضيلية، إعادة التصدير بقصد رد الضريبة الجمركية السابق سدادها.

وتابع المنشور أنه لا يتم تحويل مسار الإفراج من المسار الأخضر إلى المسار الأحمر بأى من المواقع التنفيذية إلا لاستثنائها لأسباب مبررة وبموافقة مدير الموقع ويشترط كتابتها على البيان الجمركى وإدراجها بالحقل المخصص لذلك بالتطبيق الإلكترونى للمصلحة.

وعند الإفراج بالمسار الأحمر يتم إجراء المعاينة والمطابقة فى وقت واحد بمعرفة مأمور التعريفة ومأمور الحركة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة وفقا لفقرة “ه” من البند رابعا من المادة 90 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور على توفير مدير تنفيذى من الإدارة العامة للعمليات بخدمة الفاعل الاقتصادية المعتمد للتدخل للمساعدة فى حل أى مشكلة تظهر فى مراحل الإفراج عن الرسالة بمجرد إبلاغ الشركة له.

كما يلتزم جمرك التصدير بإخطار جمرك الإرسال بتمام التصدير بالنسبة لرسائل الصادر الخاصة بشركات الفاعل الاقتصادى المعتمد إلكترونيا أو بالبريد السريع على نفقتهم الخاصة إذا رغبوا فى ذلك.

كما تتولى خدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد الرد على استفسارات الشركات المعتمدة لخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد وإعلامهم إلكترونيا بأحدث المنشورات والقرارات التى تصدرها مصلحة الجمارك على موقعها الإلكترونى.

من جانبه، اعتبر المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى مصر، أن تلك الإجراءات من شأنها العمل بنظام الخط الأخضر مرة أخرى بعد توقف دام لعدة سنوات.

ولفت إلى أن المنشور الجديد من شأنه زيادة أعداد المتعاملين مع نظام الفاعل الاقتصادى بمصلحة الجمارك، لتسهيل وتسريع الإفراج عن البضائع، والتى لا تزال مشكلة للمنافذ المصرية حتى الآن.

يُذكر أنه فى عام 2005 قامت منظمة الجمارك العالمية بإقرار إطار عمل عالمى لمعايير تأمين وتيسير سلسلة إمداد التجارة، وتوافقاً مع إطار عمل المنظمة العالمية الذى يحتوى على معايير دولية موحدة للتعامل فى مختلف الأمور الجمركية والتجارة الدولية، والتى دعت المنظمة جميع أعضائها لتطبيقها عالميًّا، وكان من تلك المعايير برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمَد «AEO».

وبناءً على ذلك قامت مصلحة الجمارك المصرية بتطوير خدمة كبار العملاء «AMS» لتصبح خدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، بصدور قرار وزير المالية رقم 204 لسنة 2013، بإضافة بند تعريف بالفاعل الاقتصادى المعتمد، فى المادة 1، وكذا تعديل المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاته، لتشمل المستوردين والمصدِّرين، على أن يتم استكمال بقية أطراف سلسلة الإمداد للتجارة الدولية تدريجيًّا، كما صدَر قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم 36 لسنة 2013 الذى وضع قواعد ومعايير تطبيق الخدمة، وكذلك تمّ إصدار منشور الإجراءات الموحَّد رقم 51 لسنة 2013 والمتضمن إجراءات التعامل فى المنافذ الجمركية مع رسائل العملاء المعتمَدين بخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر».