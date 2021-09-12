الجمارك تمنح المتعاملين مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاعهم لتجديد بطاقة القيمة المضافة

وافقت مصلحة الجمارك على مقترح الغرفة التجارية بالقاهرة على منح مهلة لمستخلصي الجمارك والمستوردين والمصدرين تصل إلى أسبوعين لحين تجديد بطاقة القيمة المضافة.

جاء ذلك في رد للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على مذكرة تم تقديمها من قبل الغرفة التجارية بالقاهرة.

وحسب المذكرة التي تم تقديمها من غرفة تجارة القاهرة، فقد أشارت إلى أنه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة التجارية للقاهرة ومصلحة الجمارك، فقد وردت العديد من الشكاوى من شعبة مستخلصي الجمارك وشعبة المستوردين، والمصدرين، بشأن توقف أرقام المتعاملين مع الجمارك بجميع الموانئ وقري البضائع نتيجة انتهاء صلاحية القيمة المضافة والتي تنتهي في سبتمبر الجاري.

وأكدت الغرفة التجارية بالقاهرة عبر مذكرتها، أن هذا أدى إلى تعطل العمل بالمنافذ الجمركية للصادرات والواردات وتحمل المتعاملين مع الجمارك مبالغ كبيرة من الغرامات والأرضيات وتوقف سلاسل الامداد للمصانع والمستثمرين وشركات الأغذية والأدوية.. وطلب مذكرة الغرفة التجارية بالقاهرة بإعطاء مهلة مع الجمارك حتى يتسنى لهم التجديد من المأموريات المختصة وممارسة نشاطهم.

وتمت موافقة مصلحة الجمارك بتأشيرة الشحات غتوري على أنه لا مانع من إعطاء مهلة للمتعاملين تصل إلى أسبوعين فقط..

يعتبر التسجيل بضريبة القيمة المضافة هو أول الخطوات التى يخطوها المكلف خلال كامل رحلته التجارية بما فيها من يسر وعسر، هذا المكلف أصبح لزاما عليه أن يستمر- إن كان يرغب- فى تسجيله إن كان مسجلا بالضريبة العامة على المبيعات، أو يطلب إلغاء تسجيله، أو يتقدم طوعا للتسجيل ولم يكن مسجلا من قبل أو يتم تسجيله تسجيل حكمي طبقا للقانون.

وتنص القوانين الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير والجمارك، على أن هناك وثائق مطلوبة قبل عملية شحن البضائع، ومن تلك الوثائق شهادة الإجراءات الجمركية ( بطاقة المتعاملين مع الجمارك ) وهي بطاقة مطبوعة صادرة من مصلحة الجمارك تظهر أرقام رخصة الإستيراد والتصدير ورقم البطاقة الضريبية وارقام تسجيل ضريبة القيمة المضافة.