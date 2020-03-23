الجمارك تمنح السلع الغذائية والاستراتيجية والطبية أولوية للإفراج بالمنافذ المختلفة (مستند)

قررت رئيس مصلحة الجمارك المحاسب السيد كمال نجم تعليمات جديدة بشأن تداعيات أثر فيروس كورونا ، بهدف تسهيل الإفراج عن البضائع وسرعة تلك الإجراءات. تعليمات مصلحة الجمارك الجديد

ونصت التعليمات التي حملت رقم 17 لسنة 2020 بأنه على رؤساء الادارات المركزية ومديري العموم ومديري المواقع الجمركية التنفيذية إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء اجراءات الافراج عنها داخل البلاد يوميا.

التعليمات تعمل على عدم وجود تكدس بالموانئ

كما نصت التعليمات على تنظيم اجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.

استمرار العمل بالمنافذ حتى أخر بيان جمركي

كما نصت التعليمات على استمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين انهاء الإجراءات عن السلع الواردة او المصدرة حتى أخر بيان جمركي يعرض عليهم يوميا، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقا لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها دون الاخلال بالتعليمات الصادرة لهذا الظروف.

ونصت التعليمات الخاصة بمصلحة الجمارك بسرعة تدعيم المواقع الجمركية التي يوجد بها تكدس أو تأخير في الافراج بعدد كافي من التخصصات المطلوبة للمساعدة في انهاء اجراءات الافراج عن السلع دون تعطيل.

لجنة القرار 50 تتولى الإشراف على تنفيذ التعليمات

وأوضح المنشور على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس المصلحة رقم 50 لسنة 2020 متابعة تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع رؤساء الادارات المركزية التنفيذية لضمان عدم وجود تكدس للسلع أو تجمعات بالمواقع الجمركية المختلفة.

كانت قد تقدمت نقابة المستخلصين بالعديد من الشكاوى بسبب التكدس داخل الموانئ المصرية خاصة بالمتافذ الجمركية، وذلك بسبب قرار المصلحة في فتح باب التناوب بين الموظفين .

وأوضحوا أن تقليل عدد الموظفين ليس هو الحل للأزمة الراهنة، بل سيعمل على زيادة تكدس من قبل العملاء، خاصة المستخلصين داخل الدائرة الجمركية بهدف إنهاء الإجراءات، إضافة إلى زيادة الزحام في شركات التوكيلات الملاحية والبنوك.

ونص القرار ارقم ” 50 ” لسنة 2020 ، بأن تكون اللجنة تحت إشراف علوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية وبرئاسة عبدالناصر محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لدعم أمن الجمارك.

وتتكون اللجنة أيضا بعضوية من سحر حسن ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، وجلال داود مدير عام المتابعة بمكتب رئيس المصلحة، وعاطف ابراهيم محمد مدير عام الإتصالات الداخلية، وأم كلثوم أبو العزم مدير إدارة أمن المعلومات والبيانات.