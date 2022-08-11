«الجمارك» تمنح «الإسكندرية لمحطات الحاويات» مهلة لإعدام «المهملة»

عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضى، مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية، للاتفاق على إنهاء حالة تكدس الحاويات المهملة بالشركة، تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

أكد مستور أبو ثلاث، معاون رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماع ناقش إنهاء تكدس الحاويات المهمل فى الدخيلة والإسكندرية، والتى فيها حاويات تزيد على 4 سنوات، بما يسهم فى زيادة المساحات المخصصة للتخزين بالميناء.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توقفًا مؤقتًا لعمليات إعدام البضائع المرفوضة رقابيًّا، غير الصالحة للاستهلاك مثل أصناف المواد الغذائية والمجمدات المستوردة فى حاويات براد (ثلاجة) بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

ولفت إلى أن تلك الحاويات منها 39 حاوية صنف تقاوى بطاطس، و19 تابعة لتوكيل ميرسك فى محطة الشركة الصينية بالإسكندرية، إضافة إلى 20 أخرى تتبع لتوكيل (CMA) فى محطة الشركة الصينية بالدخيلة.

والبضائع المهمل هى الموجودة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار “أبو ثلاث” إلى أن شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» تطالب بتحصيل مصاريف من التوكيلات للتخلص من تلك الحاويات، خاصة أنها قامت بدفعها ضمن مصاريف الكهرباء.

وأكد أن تلك المصروفات تتراوح من 20- 30 دولارًا يوميًّا، فضلًا عن مصاريف التخزين والارضيات طول فترة مكوثها بالمحطة.

وتابع أنه بعد تدخل بعض الجهات المعنية قامت الشركة بتخفيض %50 فقط من مصاريف الطاقة فى حالة الإعدام بدون حد أقصى فى الدفع، حتى لو وصل الأمر إلى مبالغ تصل من 5 – 10 آلاف حاوية،

وتصر شركة الحاويات على مطالبة التوكيلات الملاحية بدفعها قبل تحريك الحاويات للإعدام، لافتًا إلى الرسوم قد تتخطى قيمة الحاوية من الأساس، وهو ما عمل على عزوف التوكيلات عن التوجه نحو إنهاء الإجراءات ودفع تلك الرسوم.

وتابع أن بعض التوكيلات الملاحية تقدمت بطلب لقيادات مصلحة الجمارك، من أجل التدخل لإنهاء حالة تكدس الموانئ بالبضائع المهمل المطلوب إعدامها،

لذلك صدرت تعليمات من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، للتفاوض مع المسئولين فى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية والوصول إلى حل جذرى لهذه المشكلة.

وأشار إلى أنه تم بالفعل البدء فى إعدام الحاويات التابعة لخطوط ميرسك وcma-cgm، وباقى التوكيلات الملاحية، يتم إعدامها بنهاية أغسطس الحالى.

من جانبها أشارت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركى، إلى أن هناك مساعي من قِبل وزارة المالية لسرعة إنهاء البضائع المهمل بالموانئ المصرية.

وأضافت، على هامش الندوة التى نظمتها غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرًا، أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا لتسهيل عملية إنهاء تلك البضائع، وتوفير الساحات التخزينية بالموانئ، منها تقليص فترة ة بيع بضائع المهمل لتكون شهرًا بدلًا من أربعة.

وينص قانون الجمارك على أن للجمارك الحق فى بيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية، أو على الأرصفة ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة، بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.