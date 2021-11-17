«الجمارك» تلغي شرط التوثيق بالشهر العقاري بين المصانع والشركات المصدرة نيابة عنها (مستند)

قررت مصلحة الجمارك عبر الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (mts) والمسئولة عن إدارة المنافذ الجمركي، إلغاء شرط التوثيق بالشهر العقاري بين الشركة المصدرة وبين المصنع الذي يرغب في التصدير.

وفي هذا الصدد أشار محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، إلى أن هناك تفاعلا من قبل الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات فى دعم وتشجيع الصادرات، موضحا أنها ألغت توثيق الشهر العقارى على تنازلات المنتجين بخصوص الصادرات.

وأشار إلى خطاب صادر عن الدكتوره نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، ردا على رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتطبيق الفقرة رقم 3 من المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر في 2005 والتي نصت على ” لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها.

منشور مصلحة الجمارك الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية

يأتي ذلك على خلفية إصدار مصلحة الجمارك منشورا خلال الأيام الأخيرة، بعدم التصدير من المصنع إلا من خلاله، أو من ينوب عنه بناء على موافقة أو ترخيص موثق منه بالشهر العقاري للشركة التي تقوم بالتصدير، والذي كان من المفترض أن يتم بدء تنفيذ تلك التعليمات بدءًا من 15 نوفمبر الحالي.

منشور الجمارك الصادر أمس الأول الذي ينص على ضرورة التوثيق في الشهر العقاري بين الشركة المصدرة والمصانع

وفي مايو الماضي، قررت وزارة المالية إنشاء وحدة تحت مسمى ”وحدة دعم المصدرين والمنتجين” بمصلحة الجمارك تخضع لإشراف رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.

وذكر منشور صادر عن مصلحة الجمارك أن الوحدة الجديدة تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذا الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة، من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر.

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية المصري دوليًا.

وتختص الوحدة أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلا، والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يحقق أهداف الوحدة.

كما تختص الوحدة بتأدية ما يسند إليها من أعمال أخرى، على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها برئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ويكون في عضوية الوحدة كل من عمر أبو النور مدير إدارة البيانات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، وسمر محمود مدير إدارة البيانات بمكتب رئيس شئون المصلحة، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة الشئون المالية بمكتب رئيس المصلحة.

كما تضم اللجنة كلًا من على إبراهيم بجمارك دمياط، وأحمد الشهاوي بجمارك الصادرات الجوية، وياسر عبداللطيف بجمارك الدخيلة، وفؤاد عبدالرازق بجمارك الإسكندرية، علاوة على محمد محمود بجمارك القاهرة، على أن يتولى رئيس الوحدة توزيع مهام واختصاصات الوحدة على اعضائها وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لسرعة إنجاز المهام.

وتوجد هناك إجراءات أخرى لا بد من اتباعها لإتمام التصدير من مصر، وهي ضرورة عمل فاتورة تجارية يتم عملها من الغرفة التجارية، ولا بد من توثيقها، وعمل مستند لإثبات التعبئة، واستخراج مستند يثبت ملكية المنشأة، ويتم استخراج بوليصة تأمين.

كما يلزم عمل سجل تجارى يثبت أن النشاط مطابق للبضائع وهي تسمى رخصة للتصدير والاستيراد، حيث يتم استخراج شهادة تثبت أن المنتج مطابق للمواصفات الصحية وهي شهادة صحية تثبت اختلاف المنتج الموجود داخل البلد المراد التصدير اليها من مصر، كما يتم عمل نموذج من البنك، وهو التحويل البنكي ويكون بقيمة البضاعة التي يتم تصديرها من مصر.

كما لا بد من عمل فاتورة تجارية، وهي تثبت العملية التجارية بين كل من الطرفين المصدر والمستورد، حيث يلزم الاتفاق على جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل التصدير، وحين يكون المنتج جاهزًا لا بد من عمل فاتورة من قبل المصدر للمستورد بالتالي يتم التوثيق عليها ثم إرجاعها للمصدر مرة أخرى.

ويتم عمل نسخة من الفاتورة التجارية مع وجود الأصل يذكر فيها، وحدة القياس، وكمية البضاعة المصدرة، وكمية الوحدة، وذكر شروط الدفع بين المصدر والمستورد وطريقة التسديد، بالتالي يتم عمل فاتورة بطريقة الدفع والخصم على البضاعة.