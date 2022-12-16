«الجمارك» تلغي انتداب 121 موظفا بجهات مختلفة ونقل تعيينهم إلى المصلحة (منشور)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا بإلغاء ندب 121 موظفا بجهات حكومية مختلفة، ونقل تعيينهم إلى المصلحة بشكل كامل بعد عملهم بالمصلحة منذ فترة.

وأكدت مصلحة الجمارك عبر القرار أن هذا يأتي في ضوء تسكين الوظائف بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك ضمن أحد أهم أسباب سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.

ونص القرار على أنه صدر بناء عى قرار الدكتور وزير المالية محمد معيط رقم 346 لسنة 2022 بشأن التفويض في الاختصاصات، وموافقة وزير المالية، إضافة إلى موافقات لجان الموارد البشرية الواردة الى المصلحة، من الجهات المختلقة للمنتدبين على نقلهم للعمل بالمصلحة على درجات شاغرة بها.

من ناحية أخرى فمن المقرر أن تقوم مصلحة الجمارك بتعيين 1000 وظيفة جديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة المتقدمين لتلك المسابقة التي أعلنت عنها المصلحة العام الماضي.

وكانت قد أشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

وكانت قد اشترطت المصلحة للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ)، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.