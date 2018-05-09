الجمارك تكثف دوريات التفتيش والمتابعة فى رمضان

مها أبو ودنرفعت مصلحة الجمارك حالة الاستعداد القصوى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وكثفت عدد الورديات فى الموانئ والمطارات، لا سيما التى تتمركز بها نقاط الجمارك الحساسة مثل مطار القاهرة، والنقاط الجمركية الحدودية كجمرك بورسعيد، والنقاط الجمركية الأكثر كثافة مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية

مها أبو ودن

رفعت مصلحة الجمارك حالة الاستعداد القصوى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وكثفت عدد الورديات فى الموانئ والمطارات، لا سيما التى تتمركز بها نقاط الجمارك الحساسة مثل مطار القاهرة، والنقاط الجمركية الحدودية كجمرك بورسعيد، والنقاط الجمركية الأكثر كثافة مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية .

قال مصدر مسئول بالمصلحة، إن الاستعدادات تستهدف ضبط إيقاع نقل البضائع، (وارد وصادر)، والتصدى لأى محاولات تهريب لكل أنواع السلع، لا سيما السلع الممنوعة كالمخدرات، والمحرمة لدواعى الأمن القومى، كأجهزة التنصت، والتجسس، فضلا عن تهريب ياميش، وفوانيس رمضان، التى يكثر تهريبها قبيل رمضان، والشماريخ والألعاب النارية.

وأشار المصدر إلى أن المصلحة نجحت فى ضبط كمية من المخدرات المصنعة داخل حاوية برتقال، قبل تصديرها للملكة العربية السعودية، من جمرك سفاجا، وتشمل 334 ألفًا و500 قرص كيبتاجون، و10 آلاف قرص ترامادول، كما ضبطت سلطات مطار القاهرة، مطلع الأسبوع الجارى، حشيش بوزن 80 جرامًا، و3 أشرطة ترامادول، بصحبة راكب مصرى قادم من ميلانو، ونصف كيلو حشيش، و3 جرام من مخدر الماريجوانا، فضلا عن 18 جرامًا كوكايين بصحبة راكبة أمريكية قادمة من إسبانيا دخلت صالة التفتيش على كرسى متحرك.

قال المصدر إن مصلحة الجمارك قامت بعمل شراكات واتفاقات مع عدد كبير من سلطات الجمراك العربية، كان آخرها اجتماع اللجنة العليا المصرية السعودية، مطلع الأسبوع الجارى، تهدف إلى تفعيل تبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكرتونية الحديثة، بين المنافذ الجمركية للإخطار عن أى اشتباه فى عمليات تهريب من أجل تتبعها.